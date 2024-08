LIVE Sinner-Thompson, ATP Cincinnati 2024 in DIRETTA: l’altoatesino vuol festeggiare il compleanno, approdando ai quarti di finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Jordan Thompson, valido per gli ottavi di finale del Masters1000 di Cincinnati. Sul cemento dell’Ohio l’altoatesino (n.1 del mondo) affronterà l’insidioso tennista australiano e sarà un altro test per comprendere la sua forma fisica, visto l’esordio non così brillante contro Alex Michelsen, nel giorno del suo 23° compleanno.

Sinner, infatti, ha faticato non poco nel primo incontro in questo evento, soffrendo anche le temperature particolarmente elevate. Vedremo se il suo rendimento dal punto di vista atletico crescerà, al cospetto di un giocatore molto solido specialmente dal lato del rovescio e ben dotato dal lato del rovescio e al servizio.

Non ci sono precedenti tra i due anche se entrambi si conoscono per essersi allenati tante volte insieme prima dei tornei. Di conseguenza, non si tratta di un confronto al buio. Il pusterese dovrà assolutamente crescere come rendimento con la prima di servizio in campo, tra gli aspetti deficitari del suo gioco nel primo match a Cincinnati. Su un campo così veloce, è la condizione necessaria.

La partita sarà la terza sul Centrale, preceduta dal confronto del circuito femminile tra Iga Swiatek e Marta Kostyuk e dal completamento dell'incontro del secondo turno tra il francese Gael Monfils e lo spagnolo Carlos Alcaraz (non prima delle 18.30 italiane).