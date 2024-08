LIVE Pentathlon moderno, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: si parte con i ranking round di scherma

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima giornata di gare del pentathlon moderno ai Giochi della XXXIII Olimpiade. Si parte con il ranking round di scherma, con in pedana sia uomini che donne. Italia che si presenta con carte importanti in entrambi i settori: Elena Micheli e Alice Sotero tra le ragazze, Giorgio Malan tra i maschi.

Alle 11.00 si parte con la prova femminile, mentre quella maschile andrà in scena alle 14.30. Sono 36 i pentatleti qualificati per genere, dunque sono previste due semifinali da 18 atleti. Parteciperanno alla finale i primi nove atleti di ogni semifinale. Nella prima giornata le 36 atlete e i 36 atleti si sfideranno nel Ranking Round di scherma (spada): un girone all’italiana al meglio di 1 stoccata con tempo limite di 1 minuto. Il punteggio del Ranking Round verrà conservato da ciascun atleta per semifinale ed eventuale finale.

Gli italiani saranno al via con il contingente massimo, e oltre ai tre candidati per salire sul podio ci sarà anche Matteo Cicinelli, che proverà a recitare il ruolo della sorpresa. Nel settore femminile occhio alle lituane, la 40enne Laura Asadauskaite, oro a Londra 2012 ed argento a Tokyo 2020, alla quinta partecipazione ai Giochi, e la vincitrice della Finale della Coppa del Mondo 2024 Gintare Venckauskaite. Nel settore maschile il favorito d’obbligo è il magiaro Csaba Bohm, vincitore sia della Finale di Coppa del Mondo che dei Mondiali nel 2024, stabilendo in entrambi i casi un nuovo punteggio record. Il campione olimpico in carica è il britannico Joseph Choong.

Si parte con i due ranking round di scherma: ragazze che scenderanno in pedana alle 11.00, mentre i colleghi maschi saranno impegnati dalle 14.30 in poi.