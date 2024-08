LIVE Pentathlon moderno, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: Micheli vuole la semifinale, Malan sogna il podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza giornata di gare del pentathlon moderno ai Giochi della XXXIII Olimpiade. Un programma intensissimo, con le semifinali femminili e la finale maschile. Elena Micheli e Alice Sotero vanno a caccia dell’ultimo atto, Giorgio Malan e Matteo Cicinelli provano a far saltare il banco nell’ultimo atto.

Si parte la mattina presto, alle 9.30, con la semifinale A femminile. E sarà quella più importante in ambito azzurro, con entrambe le nostre portacolori al via. Micheli riparte da un ranking round di scherma tutto sommato positivo, mentre Sotero ha bisogno di una grande rimonta. Si svolge tutto in 90 minuti: equitazione, bonus round di scherma, 200 metri stile libero di nuoto e laser run finale. Sono in diciotto alla partenza, e le prime nove alla conclusione staccano il pass per l’ultimo atto. La seconda semifinale femminile invece inizierà alle 13.30.

La giornata si concluderà alle 17.30 con la finale maschile, la gara che metterà in palio le tre medaglie. Hanno conquistato il pass Matteo Cicinelli e Giorgio Malan, chiudendo rispettivamente 4° e 3° nelle due semifinali. La base di partenza, data dal ranking round di scherma, è abbastanza positiva, e non è assolutamente vietato sognare il podio. Fondamentale sarà cercare di rimontare più posizioni possibili prima del laser run finale, dove se si parte vicino ai primi tutto può succedere.

