LIVE Italia-Romania, Olimpiadi Parigi pallanuoto in DIRETTA: il Settebello punta a un trionfo netto

L’Italia si è imposta 11-9 sul Montenegro dopo una serie di tiri di rigore. All’Aquatics Centre di Saint-Denis, gli azzurri hanno conquistato due punti, mantenendo la prima posizione nel girone insieme alla Grecia. Eroi dei rigori sono stati Nicosia, che ne ha parati due, e Condemi, che ha segnato quello decisivo. I tempi regolamentari si erano conclusi sull’8-8. Questa è stata la terza vittoria consecutiva per il Settebello, che si è avvicinato così ai quarti di finale del torneo olimpico.

Il Settebello tornerà in acqua oggi alle 21:05 per affrontare la Romania, prima di chiudere il girone contro la Grecia lunedì 5 agosto alle 15:10. La prossima partita si terrà all’Aquatics Centre, ma dall’ultima giornata della fase a gironi, il 5 agosto, le gare si sposteranno all’Arena La Défense. Le prime quattro squadre di ciascun girone accederanno ai quarti di finale, con le finali in programma per domenica 11 agosto.

I convocati. Atleti: Tommaso Gianazza e Vincenzo Renzuto Iodice (AN Brescia), Alessandro Velotto (CN Marsiglia), Lorenzo Bruni e Gianmarco Nicosia (RN Savona), Francesco Condemi, Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Gonzalo Echenique, Andrea Fondelli, Matteo Iocchi Gratta e Nicholas Presciutti (Pro Recco), Edoardo Di Somma (Ferencvaros). Commissario tecnico: Sandro Campagna.

