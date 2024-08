LIVE Fognini-Machac, US Open 2024 in DIRETTA: esordio complesso per il veterano ligure

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Fognini-Machac, match valevole per il primo turno del tabellone maschile dell’edizione 2024 degli US Open, quarta ed ultima prova stagionale del Grande Slam. Scontro generazionale quello che vedrà opposto l’ormai 37enne ligure, alla 15ma partecipazione della carriera nel main draw del major newyorkese, e un promettente ragazzo ceco, che nella stagione in corso si è fatto notare per gli ottimi risultati conseguiti.

Fabio Fognini torna a giocare lo Slam a stelle e strisce dopo una stagione d’assenza. Nell’ultima edizione, infatti, l’azzurro è caduto immediatamente nel primo turno di qualificazioni, mancando l’accesso al tabellone principale. Il classe 1987 azzurro, dopo Wimbledon, ha partecipato a tre tornei sulla terra battuta, centrando un buon quarto di finale a Gstaad e le semifinali nel Challenger di San Marino. Quella di oggi sarà quindi la prima partita della tournee di fine estate sul cemento nordamericano, scelta comprensibile per un giocatore esperto e che non ama particolarmente il cemento.

Impegno piuttosto complicato quello che il ligure dovrà affrontare. Infatti l’avversario odierno di Fognini è il classe 2000 ceco Tomas Machac. Numero 39 delle classifiche mondiali, il 24enne nato a Beroun ha colto risultati importanti in questa stagione, come la prima finale ATP della carriera, persa a Ginevra contro Casper Ruud. Nell’ultimo periodo, Machac non ha ottenuto risultati brillanti in singolare, avendo perso quattro delle ultime cinque partite, a cui però va contrapposta la medaglia d’oro nel doppio misto alle Olimpiadi in coppia con Katerina Siniakova.

La sfida avrà inizio sul campo 10 come secondo incontro, a partire dalle ore 17.00, al termine del match femminile Preston-Pavlyuchenkova.