LIVE Cobolli-Hurkacz, ATP Cincinnati 2024 in DIRETTA: sfida complicata per il romano contro il big server polacco negli ottavi di finale

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Cobolli-Hurkacz, match valevole per il terzo turno dell’edizione 2024 del Masters 1000 di Cincinnati (Stati Uniti). Grande interesse per vedere nuovamente in azione il tennista romano, uno dei giocatori azzurri più in forma in questo momento, opposto a un ostacolo durissimo come il polacco, sul quale pendono dubbi riguardo la sua condizione fisica.

Flavio Cobolli vuole continuare a stupire. Nella giornata di ieri, il romano si è imposto nel colorito derby azzurro contro Luciano Darderi, sfruttando il ritiro del connazionale quando comunque si trovava in vantaggio per 7-6 3-1. Dopo aver sconfitto Tommy Paul al termine di una vera e propria battaglia, il numero 31 del mondo ha messo un altro tassello nella corsa a un posto tra le teste di serie al prossimo US Open. Vincendo l’incontro odierno, l’azzurro sarebbe quasi aritmeticamente tra i primi 32 del ranking nella settimana che verrà.

Dall’altra parte della rete ci sarà Hubert Hurkacz. Testa di serie numero 5 del torneo, il polacco ha fatto il suo esordio in Ohio ieri contro Yoshihito Nishioka, battendo in rimonta il giapponese per 3-6 7-6 6-1. Se a Montreal Hurkacz è apparso comunque volitivo, cedendo solamente ai quarti di finale al futuro vincitore del torneo Alexei Popyrin, le stesse sensazioni non si sono percepite nel match con il nipponico. Chissà se Cobolli potrà sfruttare eventualmente questa potenziale occasione.

L'incontro andrà in scena come quarto match sul campo 3 dalle 17.00, e sarà preceduto da Nakashima-Rublev, Ruud-Auger-Aliassime e Shelton-Maroszan.