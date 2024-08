LIVE Cerimonia di chiusura Olimpiadi Parigi 2024 in DIRETTA: si spegne la fiamma, Fiamingo e Paltrinieri i portabandiera dell’Italia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Cerimonia di chiusura dei Giochi della XXXIII Olimpiade in programma allo stadio di Saint Denis.

Contrariamente a quella di apertura, questa volta niente show sulla Senna, la grande festa si terrà allo Stade de France ed è intitolata “Records”, in cui si immagina un mondo futuristico in cui i Giochi olimpici sono scomparsi. La Cerimonia avrà inizio alle 21.00 e durerà poco più di due ore, la regia è affidata anche questa volta al 42enne Thomas Joly.

Sulla scena dell’attesissima cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, una delle stelle più brillanti sarà sicuramente Tom Cruise. L’attore 62enne, celebre per il suo ruolo iconico di Ethan Hunt nella saga di “Mission Impossible”, si prevede che partecipi a una spettacolare coreografia acrobatica, suddivisa in due segmenti distinti. La prima parte vedrà Cruise lanciarsi con un paracadute dalla cima del celebre cartello di Hollywood a Los Angeles, città che ospiterà i prossimi Giochi Olimpici del 2028. In un secondo momento, l’attore farà il suo ingresso nello stadio legato a tiranti e sventolando la bandiera olimpica, che sarà poi trasferita simbolicamente al sindaco di Parigi, in vista della futura edizione dei Giochi.

Tra gli altri artisti che dovrebbero prendere parte all’evento, si vocifera della presenza di Snoop Dogg, già apparso alla cerimonia di apertura e noto per essere stato avvistato in diverse occasioni durante le gare. Inoltre, sono attesi due gruppi musicali francesi di grande fama: il duo elettronico AIR, che celebra il 25° anniversario del loro album di successo “Moon Safari”, e i Phoenix, vincitori di un Grammy Award.

In questi giorni, Parigi ha visto la presenza di altre star di Hollywood, come Ryan Gosling ed Eva Mendes, sebbene non sia certo che partecipino alla cerimonia di chiusura. Tuttavia, circolano voci su una possibile apparizione di Leonardo DiCaprio, ma soprattutto di Taylor Swift. La pop star, che quest’estate ha infiammato i suoi fan con concerti spettacolari, sarà in tour a Vienna il 9 e 10 agosto. C’è quindi la possibilità che, dopo i concerti, possa volare a Parigi per esibirsi a sorpresa allo Stade de France. Sarà davvero una “Mission Impossible” riuscire a portarla in Francia? Con Tom Cruise coinvolto, nulla sembra essere fuori portata.

