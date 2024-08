LIVE Cerimonia di chiusura Olimpiadi Parigi 2024 in DIRETTA: arrivederci a Los Angeles 2028

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

00.02 Siamo dunque arrivati davvero alla fine amiche e amici di OA Sport, grazie per averci seguito nel corso di questi Giochi della XXXIII Olimpiade che abbiamo provato a raccontarvi dall’inizio alla fine con puntualità e precisione ma cercando al contempo di trasmettervi quelle emozioni che probabilmente solo le Olimpiadi sanno regalare, perchè su OA le Olimpiadi non durano 16 giorni, ma 4 anni. A tutti l’augurio di una buonanotte.

00.00 Allo scoccare della mezzanotte si chiudono ufficialmente le Olimpiadi di Parigi 2024, è iniziato dunque il quadriennio che porterà a Los Angeles 2028. Si chiude sulle note di Frank Sinatra: “My way” risuona in una versione rivisitata.

23.58 Si torna allo “Stade De France” per gli attimi conclusivi di questi Giochi, Leon Marchand entra nello stadio con la lanterna che conserva il fuoco olimpico, dopo aver spento a inizio cerimonia il braciere che passerà alla storia, ospitato da una mongolfiera.

23.57 Immancabile ovviamente in coppia con Snoop Dogg l’esibizione di Dr. Dre.

23.54 C’è spazio anche per Snoop Dogg dalla spiaggia di Long Beach, uno dei veri protagonisti di queste Olimpiadi, raccontate da inviato particolare di NBC.

23.51 Non è ancora finita, dalle spiagge della California ora si esibisce Billie Eilish

23.48 Si chiude sulle note dei Red Hot Chili Peppers, il più californiano dei gruppi americani, sulle spiagge di Los Angeles.

23.45 Ed è già clima hollywoodiano con un video che prosegue con Tom Cruise che si butta dall’aereo con il paracadute. E passa la bandiera, ed ecco i cinque cerchi sulla celebre scritta “Hollywood”.

23.42 E’ proprio Tom Cruise a prendere in affidamento la bandiera olimpica per poi effettuare un giro tra la folla in moto, il “Top Gun” sale su un aereo ed è già in partenza per la California.

23.40 E’ il momento di Tom Cruise, che si cala sulla folla dal tetto dello stadio sulle note dell’artista californiana H.E.R., pseudonimo di Gabriella Sarmiento Wilson.

23.37 Ora l’inno statunitense a suggellare l’inizio del quadriennio che porterà a LA 2028.

23.35 Inizia il momento del passaggio di consegne: la bandiera olimpica passa dalla sindaca di Parigi Hidalgo a quella di Los Angeles Karen Bass, accompagnata da Simone Biles.

23.32 Vengono ammainate la bandiera olimpica e il tricolore francese, siamo ai titoli di coda delle Olimpiadi di Parigi 2024.

23.30 Si chiude il discorso di Bach, ora l’inno olimpico.

23.25 Queste le parole del Presidente del Cio Bach: “Nonostante tutte le tensioni di questo mondo, siete venuti qui per far brillare la città della luce più che mai. Le vostre prestazioni sono state fantastiche, con gare al limite della perfezione. Ci avete mostrato di quale grandezza siamo capaci noi esseri umani. Avete vissuto pacificamente sotto lo stesso tetto del villaggio olimpico, anche quando i vostri paesi sono divisi da guerre. Avete creato una cultura di pace. Grazie per averci fatto credere in un mondo migliore per tutti”.

23.20 Il discorso di Estanguet si chiude con una menzione speciale per i Giochi Paralimpici, in programma dal 28 agosto all’8 settembre prossimo sempre ovviamente a Parigi.

23.18 “I luoghi di questi Giochi entreranno nella storia. Da un giorno all’altro Parigi si è ritrovata in una festa e la Francia si è riunita, Non mi sono mai sentito così orgoglioso di essere francese. Voi atleti siete stati straordinari. “I luoghi di questi Giochi entreranno nella storia. Da un giorno all’altro Parigi si è ritrovata in una festa e la Francia si è riunita, Non mi sono mai sentito così orgoglioso di essere francese. Voi atleti siete stati straordinari. C’è stato anche il maggior numero di proposte di matrimonio…Auguro il meglio a Los Angeles 2028”, queste alcune delle parole di Estanguet mentre Tom Cruise prepara a stupire tutto lo stadio e non solo…

23.15 Il presidente del comitato organizzatore di Parigi 2024, Tony Estanguet, sale sul palco con sei medagliati olimpici, rappresentanti dei cinque continenti più una rappresentante dei rifugiati. Siamo arrivati al momento dei discorsi di commiato.

23.13 Sergio Mattarella riceverà al “Quirinale” tutti i medagliati olimpici e paralimpici il 13 settembre, saranno inoltre presenti anche i quarti e quinti qualificati, che in questa edizione dei giochi sono stati particolarmente numerosi per l’Italia.

23.03 Si chiude lo spettacolo musicale con il cantante Thomas Mars che si getta tra il pubblico degli atleti e fa anche un accenno di stage diving. Siamo arrivati ai discorsi conclusivi. Un breve video rievoca il viaggio della fiamma olimpica dalla Grecia, su un veliero d’epoca fino a Marsiglia e poi il cammino verso Parigi, con i tanti tedofori.

22.58 Sul palco ora ci sono gli “Air”, gruppo musicale francese di elettronica nato nel 1995. Sia Air che Phoenix provengono dalla zona di Versailles, comune adiacente a Parigi sede della famosa reggia nel cui parco sono state organizzate le gare di pentathlon moderno, con le medaglie femminile della disciplina assegnatesi proprio oggi.

22.53 Inizia la festa sulle note dei “Phoenix” sono un gruppo musicale pop rock francese, originario di Le Chesnay e formatosi a Versailles.

22.50 Carrellata delle immagini più iconiche di questi 16 giorni olimpici in terra francese.

22.45 Si chiude tra l’ovazione del pubblico lo spettacolo “Records” ed entriamo nella terza e ultima parte di questa Cerimonia di chiusura quando ci avviciniamo alla seconda ora, previsto un simbolico passaggio di consegna tra Parigi e Los Angeles, città che ospiterà le Olimpiadi del 2028.

22.40 La coreografia dei performer porta alla ricomposizione dei Cinque Cerchi, raffiguranti i cinque continenti protagonisti dei Giochi Olimpici.

22.35 Piano piano i cinque cerchi vanno a ricomporsi mentre Alain Roche risuona l'”Inno ad Apollo”, dio greco del sole, andando a toccare i tasti di un pianoforte sospeso in aria, uno spettacolo veramente suggestivo.

22.33 Il “Golden Voyager” (esploratore dorato) viene ora aiutato a ritrovare la luce da 110 artisti tra danzatori e acrobati attraverso la scoperta dei Cinque Cerchi, simbolo dei Giochi Olimpici.

22.28 Riarrangiamento dell’inno greco in uno stadio illuminato dalle torce dei telefonini mentre sul palco si erige una Nike di Samotracia di Pitocrito, scultura contenuta all’interno del museo parigino del Louvre che ha ispirato il logo della nota impresa di abbigliamento sportivo statunitense.

22.25 Al centro del palco a forma di continenti il viaggiatore osserva la genesi dei Giochi Olimpici, rientrano in scena il tedoforo misterioso e l’amazzone che ha cavalcato la Senna, due personaggi chiave della cerimonia d’apertura, sventolano la bandiera della Grecia, patria dei primi giochi andati in scena circa 2800 anni fa.

22.20 Spettacolo al buio di luci tra il nero, il bianco e il grigio con un’atmosfera tenebrosa dal sapore gotico mentre dall’alto scende un viaggiatore dorato.

22.15 Si spengono le luci per l’inizio della seconda parte di questa Cerimonia di chiusura, ci sarà uno spettacolo intitolato “Records”, in cui si immagina un mondo futuristico in cui i Giochi olimpici sono scomparsi.

22.10 Vanno a schierarsi al centro dello stadio per un meritato tributo anche gli indispensabili volontari dei giochi, caratterizzati dall’inconfondibile divisa verde acqua.

22.05 Inno nazionale dei Paesi Bassi per Sifan Hassan, mezzofondista etiope naturalizzata olandese in grado di conquistare anche due bronzi in pista, sui 5000 e 10000 metri che hanno consacrato la nostra Nadia Battocletti nel gotha del mezzofondo mondiale.

22.03 Premiazioni per la maratona femminile, andata in scena nella mattinata, questo il podio:

1) Sifan Hassan (Paesi Bassi)

2) Tigst Assefa (Etiopia)

3) Hellen Obiri (Kenya)

22.00 Raggiunta la prima ora di questa cerimonia di chiusura.

21.55 Momento transitorio con qualche canzone parigina e non per far cantare tutto lo stadio.

21.50 E’ il momento degli Stati Uniti d’America, rappresentativa più numerosa e vincente di questi Giochi Olimpici.

21.45 Si va via riempiendo il centro dello “Stade de France” quando ci avviciniamo grandi passi al momento delle esibizioni dei vari artisti. Sulla scena una delle stelle più brillanti sarà sicuramente Tom Cruise. L’attore 62enne, celebre per il suo ruolo iconico di Ethan Hunt nella saga di “Mission Impossible”, si prevede che partecipi a una spettacolare coreografia acrobatica, suddivisa in due segmenti distinti. La prima parte vedrà Cruise lanciarsi con un paracadute dalla cima del celebre cartello di Hollywood a Los Angeles, città che ospiterà i prossimi Giochi Olimpici del 2028. In un secondo momento, l’attore farà il suo ingresso nello stadio legato a tiranti e sventolando la bandiera olimpica, che sarà poi trasferita simbolicamente al sindaco di Parigi, in vista della futura edizione dei Giochi.

21.40 Inquadrata anche Imane Khelif, pugile algerina in grado di conquistare il primo oro per il paese nordafricano nella boxe, categoria welter.

21.35 Sfilano anche gli atleti e le atlete cinesi, che hanno sfiorato la vittoria nel medagliere chiudendo secondi con un bilancio di 40 ori, 27 argenti e 24 bronzi alle spalle degli Stati Uniti d’America, davanti a tutti per la quarta Olimpiade consecutiva (Londra 2012, Rio 2016 e Tokyo 2020(1)) con con 40 ori, 44 argenti e 42 bronzi con l’ultima vittoria arrivata dal basket femminile, ultima medaglia dei giochi in cui gli Usa hanno superato le padrone di casa della Francia 68-67 alla “Bercy Arena”.

21.30 ECCO GLI AZZURRI! Medaglie al collo per chi è riuscito a conquistare il podio, l’Italia ha chiuso con 12 ori, 13 argenti e 15 bronzi, nono posto del medagliere (settimo per numero di medaglie) davanti alla Germania, superata proprio quest’oggi grazie all’oro conquistato dall’Italvolley femminile di Julio Velasco.

21.25 Si dispongono a ellisse intorno alla scenografia principale i portabandiera di tutti i paesi partecipanti mentre dal tunnel dello stadio entrano progressivamente tutti gli atleti dei giochi.

21.20 Entrano nello stadio tutti i portabandiera dei paesi che non sfileranno in ordine alfabetico come nella cerimonia di apertura. Ecco Gregorio Paltrinieri e Rossella Fiamingo, argento e bronzo nei 1500 e 800 stile libero di nuoto il primo, oro con la spada femminile a squadre di scherma la seconda in quello che è stato il primo successo per la scherma femminile a squadra al di fuori del fioretto superando all’ultima stoccata le padrone di casa della Francia al “Grand Palais” di Parigi.

21.17 Inno nazionale francese.

21.14 Arriva il presidente francese Macron in compagnia del presidente del comitato olimpico Thomas Bach, ex schermidore da 12 anni alla guida del CIO.

21.11 Risuona la musica dei violini in uno “Stade de France” gremito e avvolto da un cielo plumbeo.

21.08 Applauso per Leon Marchand, nuotatore francese capace di conquistare ben quattro ori nel corso di questa Olimpiade casalinga!

21.05 Si parte con qualche immagine della cerimonia di apertura.

21.00 Inizia la cerimonia di chiusura dei dei Giochi della XXXIII Olimpiade di Parigi 2024.

20.55 I portabandiera dell’Italia saranno Gregorio Paltrinieri e Rossella Fiamingo, coppia di medagliati olimpici oltre che coppia nella vita, si comincia tra cinque minuti con la cerimonia che durerà intorno alle 2 ore.

20.45 Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale della Cerimonia di chiusura dei Giochi della XXXIII Olimpiade.

Tra gli altri artisti che dovrebbero prendere parte all’evento, si vocifera della presenza di Snoop Dogg, già apparso alla cerimonia di apertura e noto per essere stato avvistato in diverse occasioni durante le gare. Inoltre, sono attesi due gruppi musicali francesi di grande fama: il duo elettronico AIR, che celebra il 25° anniversario del loro album di successo “Moon Safari”, e i Phoenix, vincitori di un Grammy Award.

In questi giorni, Parigi ha visto la presenza di altre star di Hollywood, come Ryan Gosling ed Eva Mendes, sebbene non sia certo che partecipino alla cerimonia di chiusura. Tuttavia, circolano voci su una possibile apparizione di Leonardo DiCaprio, ma soprattutto di Taylor Swift. La pop star, che quest’estate ha infiammato i suoi fan con concerti spettacolari, sarà in tour a Vienna il 9 e 10 agosto. C’è quindi la possibilità che, dopo i concerti, possa volare a Parigi per esibirsi a sorpresa allo Stade de France. Sarà davvero una “Mission Impossible” riuscire a portarla in Francia? Con Tom Cruise coinvolto, nulla sembra essere fuori portata.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della Cerimonia di chiusura dei Giochi della XXXIII Olimpiade in programma allo stadio di Saint Denis. Si parte alle 21.00, spettacolo assicurato, buon divertimento!