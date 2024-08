LIVE Canottaggio, Parigi 2024 in DIRETTA: il doppio pl azzurro di Oppo/Soares punta al podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della penultima giornata di canottaggio alle Olimpiadi di Parigi 2024. Lo Stadio nautico di Vaires-sur-Marne si prepara a fare da teatro ad altre quattro finalissime per le medaglie, tra cui quella del doppio pesi leggeri che ci riguarda da molto vicino. Pesi leggeri peraltro che per l’ultima volta gareggeranno per le medaglie nel canottaggio in quanto dalle Olimpiadi di Los Angeles 2028 figurerà il nuovo sport del beach sprint rowing.

Si partirà alle 11.30 con le finali del due senza, categoria in cui l’Italia ha deluso. Al maschile si prospetta una sfida tra la Croazia dei fratelli Sinkovic e la Romania di Arteni/Lehaci. Per quel che riguarda il due senza femminile il duello sembra ristretto alle onnipresenti olandesi (Clevering/Meester) e l’equipaggio australiano (Morrison/McIntyre).

A seguire, precisamente alle 12.02, l’unica gara riguardante un’imbarcazione azzurra. Occhi puntati sul doppio pesi leggeri maschile con Stefano Oppo e Bruno Soaeres che puntano in altro, quantomeno ad un posto sul podio. Favorita d’obbligo l’Irlanda con Mc Cartthy ed O’Donovan, con la Svizzera di Schaeuble ed Ahumada terzo incomodo. Programma che si concluderà con il doppio pesi leggeri femminile in cui Gran Bretagna e Romania potrebbero fare la voce grossa.

La penultima giornata di canottaggio alle Olimpiadi di Parigi 2024 inizierà alle 11.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta finale per finale dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!