LIVE Canoa slalom, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: Giovanni De Gennaro cerca il colpaccio nel K1

Amici ed amiche di OA Sport, buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle semifinali e finali di K1 maschile delle Olimpiadi di Parigi 2024. E’ arrivato uno dei momenti più attesi in casa Italia, oggi ci giochiamo una medaglia importante con il nostro portacolori Giovanni De Gennaro.

Alle 15:30 si partirà con le semifinali, dei 20 atleti impegnati solo in 12 passeranno il turno e andranno a giocarsi le medaglie all’atto conclusivo a partire dalle 17:30. Le impressioni destate da Giovanni de Gennaro in qualificazione sono state ottimo, l’azzurro si è infatti qualificato con il terzo miglior crono e oggi scenderà in acqua per terzultimo, con ambizioni importanti. I principali avversari da tenere d’occhio saranno il padrone di casa Titouan Castryck, il ceco Jiri Prskavec e il britannico Joseph Clarke, attenzione però a non sottovalutare il resto del campo partenti, si tratta di una specialità in cui l’errore è sempre dietro l’angolo per tutti. Gli atleti si sfideranno in un percorso ricco di insidie composto da 23 porte, per giocarsi le medaglie sarà fondamentale non incappare in penalità, conducendo allo stesso tempo una gara all’attacco.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle semifinali e finali di K1 maschile delle Olimpiadi di Parigi 2024, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, discesa dopo discesa, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, le semifinali prenderanno il via alle ore 15:30, mentre le finali alle 17:30!