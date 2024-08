LIVE Canoa Slalom, Olimpiadi Parigi 2024 in DIRETTA: De Gennaro ed Horn ci provano nell’extreme

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della giornata decisiva dell’extreme slalom, nuova disciplina della Canoa alle Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo le batterie e gli ottavi di finale che hanno scremato il numero di partecipanti, quest’oggi si ripartirà dai quarti, per poi proseguire con le sfide decisive per le medaglie.

Saranno due gli italiani al via. Bravi a qualificarsi infatti sia Stefanie Horn che Giovanni De Gennaro. Il fresco campione olimpico dello slalom classico ha confermato la smagliante condizione superando le manche di qualificazione in apparente scioltezza. Il bresciano dovrà continuare a dipingere traiettorie con la sua canoa nei quarti di finale, per poi dare l’assalto ad un nuovo straordinario podio. Giovanni è inserito nella seconda heat con il neozelandese Finn Butcher, il polacco Mateusz Polaczyk e lo sloveno Benjamin Savsek.

Ci proverà sicuramente anche Horn, capace di venire a capo di un non banale ottavo di finale riuscendo anche ad amministrare nel finale risparmiando preziosissime energie. Energie che sono quantomai fondamentali in questa giovane disciplina che va ben oltre le canoniche due prove. L’azzurra sarà impegnata subito nella prima batteria contro la padrona di casa Camille Prigent, la tedesca Elena Lilik e l’algerina Carole Diana Bouzidi.

L'ultima e decisiva giornata dell'extreme canoa slalom alle Olimpici di Parigi 2024 inizierà alle 15.30.