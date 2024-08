LIVE Canoa slalom, Olimpiadi 2024 in DIRETTA: spazio alle batterie dell’extreme slalom, attesa per De Gennaro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della nona giornata di gara della canoa slalom alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il programma giornaliero sulle acque di Vaires-sur-Merne vedrà in azione i canoisti per le batterie dell’extreme slalom. Dopo aver visto in azione gli atleti in questa specialità per gli impegni d’apertura delle competizioni, quest’oggi si inizia a fare sul serio con gli incontri ad eliminazione diretta, dove non ci sarà spazio per gli errori.

In campo maschile, l’Italia può puntare su Giovanni De Gennaro. Il campione olimpico del K1 ha fornito ottimi segnali in queste prime uscite nella specialità debuttante ai Giochi. Il bresciano è accreditato della quarta testa di serie, status ottenuto grazie all’ottima prova a cronometro disputata venerdì e al primo turno superato in scioltezza ieri. Dire che l’azzurro ha la strada spianata per le semifinali è esagerato, ma De Gennaro ha le carte in regola per continuare a sognare anche in questa specialità.

D’altro canto, in campo femminile, scenderanno in acqua Stephanie Horn e Marta Bertoncelli. Entrambe le azzurre non si sono comportate alla grandissima nella prova a cronometro, e addirittura Horn ha rischiato fortemente di uscire già al turno di ripescaggio. Il percorso per le due sembra abbastanza complicato, ma le italiane vorranno dare la versione migliore per provare ad avanzare alle semifinali.

Si partirà alle ore 15.30 nelle acque di Vaires-sur-Marne con le batterie della competizione maschile, mentre alle 16.40 sarà la volta della medesima prova ma al femminile.