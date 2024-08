LIVE Canoa slalom, Olimpiadi 2024 in DIRETTA: De Gennaro torna in gara nell’extreme!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima giornata di gara della canoa slalom alle Olimpiadi di Parigi 2024. Terminato il programma canonico sulle acque di Vaires-sur-Merne, quest’oggi inizierà il percorso degli atleti presenti agli ultimi due eventi per ciò che riguarda la canoa slalom. Tra oggi e lunedì, infatti, andremo ad assistere allo storico debutto dell’extreme slalom ai Giochi, specialità inserita quest’anno nel programma a cinque cerchi.

Quest’oggi vedremo in azione i canoisti per le prove a cronometro che serviranno a stabilire le composizioni delle batterie. Inizieranno gli uomini. L’Italia schiera il freschissimo campione olimpico del K1, Giovanni De Gennaro. Il bresciano di Roncadelle ha avuto la meglio nell’agguerrita lotta all’oro per regalare dopo dodici anni il titolo olimpico all’Italia, dopo quello conquistato dal suo direttore tecnico Daniele Molmenti. L’azzurro non è uno dei favoriti, ma la spinta morale di un oro olimpico potrà fornirgli le motivazioni per far benissimo anche nell’extreme slalom.

Poco più avanti, sarà la volta della prova a cronometro femminile. Tra le donne, invece, l’Italia sarà al via con due atlete. Stefanie Horn è un outsider per la corsa al podio in questa gara: dopo tre piazzamenti tra le prime otto nelle ultime tre Olimpiadi nel K1, chissà che l’esperta azzurra non possa trovare la gioia in questa gara. Presente anche Marta Bertoncelli, la quale invece vorrà riscattarsi dopo una non straordinaria prestazione nel C1, dove non ha raggiunto la finale.

