LIVE Arrampicata sportiva, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: si assegna il titolo nello speed femminile

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza giornata dell’arrampicata sportiva ai Giochi della XXXIII Olimpiade. Dopo aver masticato l’ambiente di gara transalpino, gli atleti inizieranno a fare sul serio. Al Le Bourget Sport Climbing Venue quest’oggi si assegneranno le prime medaglie di quest’edizione dei Giochi nello speed femminile.

La giornata di gara si aprirà però alle 10.00 con il lead maschile, evento valevole per le semifinali della prova combinata. Per entrare nell’ultimo atto, gli atleti dovranno puntare a rimanere tra i migliori otto. Nel boulder, il primo evento andato in scena nella competizione, il migliore è stato il giapponese Soratu Anraku con il punteggio di 69.0. Il nipponico ha preceduto il connazionale Tomoa Narasaki (54.4) e il britannico Toby Roberts (54.1).

Dalle 12.25, invece, andranno in scena i quarti di finale dello speed femminile. Le specialiste di questa prova si giocheranno le medaglie nel primo evento che assegnerà un titolo in quest’edizione delle Olimpiadi. Da ciò che si è visto tra qualificazioni e turno eliminatorio, la polacca Aleksandra Miroslaw è la grande favorita per la medaglia d’oro. Da tenere sott’occhio anche l’indonesiana Desak Made Rita Kusuma Dewi e la cinese Deng Lijuan.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale della terza giornata dell’arrampicata sportiva ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Appuntamento alle 10.00 per seguire insieme la prova del lead valevole per la semifinale del boulder and lead maschile, mentre alle 12.25 avrà inizio la fase finale dello speed femminile. Non perdetevi nulla con la nostra DIRETTA LIVE, vi aspettiamo!