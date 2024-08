LIVE America’s Cup, preliminari Barcellona 2024 in DIRETTA: Luna Rossa sfida subito Team New Zealand

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima giornata di regate preliminari dell’America’s Cup 2024. A Barcellona è tutto pronto per assistere allo spettacolo tra le cinque imbarcazioni Challenge ed il detentore Emirates Team New Zeland. A differenza di Jeddah e Vilanova i La Geltrù le regate si svolgeranno soltanto con la formula del match race e non vi saranno dunque regate di flotta.

Si partirà subito forte con il duello tra Luna Rossa e Team New Zeland. Regata che seguirà quella di apertura tra gli svizzeri di Alinghi Red Bull Racing ed i francesi di Orient Express Racing Team. Gli italiani torneranno in acqua sul finire di giornata per sfidare i transalpini nell’ultima regata del day 1. Altro cambio drastico rispetto alle precedenti sessioni di regate preliminari è l’utilizzo degli AC75, con equipaggio raddoppiato rispetto ai quattro componenti degli AC40.

Per quel che riguarda Luna Rossa i timonieri titolari sono Francesco Bruni e James Spithill, con l’oro olimpico Ruggero Tita pronto a subentrare al pari di Marco Gradoni. Da trimmer agiranno Umberto Molineris, Andrea Tesei e Vittorio Bissaro, mentre l’imbarcazione italiana avrà a disposizione i seguenti ciclisti: Romano Battisti, Emanuele Liuzzi, Bruno Rosetti, Nicholas Brezzi, Cesare Gabbia, Luca Kirwan, Enrico Voltolini, Mattia Cambioni e Paolo Simion. I pedalatori alimenteranno i sistemi idraulici in modo da permettere ai trimmer di regolare vele e albero.

La prima giornata di regate preliminari dell’America’s Cup 2024 di Barcellona inizierà alle 14.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto delle regate. Buon divertimento e forza Luna Rossa!