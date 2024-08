LIVE America’s Cup 2024, Preliminari in DIRETTA: Luna Rossa affronta American Magic

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata di regate preliminari dell’America’s Cup 2024. Dopo i primi 4 duelli di giovedì è tutto pronto a Barcellona per riammirare i velocissimi AC70 che si daranno battaglia in nuovi 4 testa a testa utili a delineare la classifica finale e soprattutto a rodare i meccanismi degli equipaggi su queste nuove imbarcazioni.

Dopo l’iniziale rammarico per non aver potuto duellare contro Team New Zeland a causa di un guasto elettronico Luna Rossa ha poi dimostrato le proprie capacità nella sfida ai francesi di Orient Express conquistando il primo punto. L’imbarcazione azzurra quest’oggi affronterà soltanto gli statunitensi di American Magic, equipaggio che ha favorevolmente impressionato dominando il match race al cospetto di Ineos Britannia.

Vedremo se ci sarà spazio al timone per Ruggero Tita, che ieri ha osservato i titolari James Spithill e Francesco Bruni. Da trimmer agiranno Umberto Molineris, Andrea Tesei e Vittorio Bissaro, mentre l’imbarcazione italiana avrà a disposizione i seguenti ciclisti: Romano Battisti, Emanuele Liuzzi, Bruno Rosetti, Nicholas Brezzi, Cesare Gabbia, Luca Kirwan, Enrico Voltolini, Mattia Cambioni e Paolo Simion. I pedalatori alimenteranno i sistemi idraulici in modo da permettere ai trimmer di regolare vele e albero.

La seconda giornata di regate preliminari dell’America’s Cup 2024 inizierà alle 14.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza Luna Rossa!