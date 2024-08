LIVE Alcaraz-Djokovic, Olimpiadi tennis in DIRETTA: posta in palio maggiore di una finale Slam, comunque vada sarà storia!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti all’attesissima Diretta Live della finale per l’oro di singolare maschile tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz.

Attesa clamorosa per la partita dell’anno! Non è una finale Slam, ma in palio forse c’è di più. Carlos Alcaraz è un fenomeno, a neanche 21 anni compiuti ha già vinto 4 tornei del Grand Slam, ha chiuso la doppietta Roland Garros-Wimbledon e ha ottenuto già di fatto una medaglia olimpica. La clamorosa stagione dell’iberico però potrebbe essere direttamente incastonata nella pietra oggi sul campo Philippe Chatrier.

Il 20enne di Murcia, vincendo la medaglia d’oro quest’oggi, completerebbe la tripletta Roland Garros-Wimbledon e Oro olimpico. Solo un altro tennista c’è riuscito, proprio Rafael Nadal, suo compagno di doppio nel torneo a Cinque cerchi parigino. Tra le donne, ci sono riuscite Steffi Graf e Jennifer Capriati.

Dall’altra parte della rete però, c’è il giocatore più vincente della storia, a cui manca solo una cosa da vincere: la medaglia d’oro alle Olimpiadi. Dopo aver sfiorato il completamento del Grand Slam nel 2021 nella maledetta (per lui) finale degli US Open contro Daniil Medvedev, il serbo ha conquistato ieri contro l’azzurro Musetti la prima medaglia quantomeno d’argento della carriera.

Questo dato è incredibile se si pensa a tutto quello che ha in bacheca Djokovic: 24 Slam, 40 Masters 1000 e 7 ATP Finals. Vincendo oggi, non ci sarebbe più discussione su chi sia il più grande tennista di tutti i tempi. Nadal vanta due ori olimpici, uno in singolare e uno in doppio. Vincendo la medaglia del metallo più pregiato, e facendolo contro l’attuale dominatore del circuito, significherebbe la definitiva chiusura del cerchio per il campione di Belgrado.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live della finale per l’oro di singolare maschile tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. Non mancate, ore 14!