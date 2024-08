LIVE Alcaraz-Auger Aliassime, Olimpiadi tennis in DIRETTA: si decide l’avversario di Lorenzo Musetti!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della semifinale dei Giochi olimpici di tennis tra Carlos Alcaraz e Felix Auger Aliassime.

Con una sola certezza ci accingevamo a cominciare quest’edizione parigina delle Olimpiadi per quanto riguarda il tennis, lo spagnolo Carlos Alcaraz. Tutto facile fin qui per l’iberico nell’avvicinamento che potrebbe regalargli la prima medaglia olimpica della carriera, lui che ha quest’anno ha già messo a segno la doppietta Roland Garros-Wimbledon. Dovesse riuscire a imporsi nella domenica conclusiva sul Philippe Chatrier, otterrebbe un altro record, che difficilmente potrà essere eguagliato.

Solamente Rafael Nadal è riuscito nell’impresa di vincere a Parigi, a Londra e poi di imporsi anche nel singolare maschile dei Giochi. Se allarghiamo il campo alle ragazze, anche Steffi Graf c’è riuscita quando completò il Season Golden Slam. Capite bene amici di OA Sport che Felix Auger Aliassime ha di fronte una montagna molto ripida da scalare, battere il giocatore più vincente dal 2020 in poi, in uno dei suoi giardini di casa. Alcaraz che però, nella giornata di ieri, ha rischiato di perdere il 2° set contro Tommy Paul, che ha servito sul 5-3 e si è visto cancellare un set point nel tie-break in modo non umano dall’iberico.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la la Diretta Live della semifinale dei Giochi olimpici di tennis tra Carlos Alcaraz e Felix Auger Aliassime. SI GIOCA ALLE 19:00!!