L’Italia vince con il terzo sport di squadra alle Olimpiadi! La pallavolo si libera del tabù, ori contenuti

L’Italia ha sempre avuto un rapporto un po’ complicato con gli sport di squadra alle Olimpiadi. Nel massimo contesto sportivo, infatti, la nostra Nazionale ha storicamente stentato a esprimersi al meglio in queste discipline e infatti in più di un secolo di storia sono state conquistate soltanto cinque medaglie d’oro, peraltro esclusivamente in due specialità: la pallanuoto e il calcio. Oggettivamente troppo poco per la caratura agonistica del Bel Paese, ma l’apoteosi a cinque cerchi non è di certo un abitudine in questa tipologia di eventi. Oggi è arrivato il sesto sigillo, ad addirittura venti anni dall’ultima volta!

L’Italia ha trionfato nel torneo di volley femminile a Parigi 2024 e così l’Inno di Mameli ha suonato in un palazzetto dedicato alla pallavolo, il terzo sport di squadra in cui la nostra Nazione è riuscita a imporsi ai Giochi. Si è coronato un lungo inseguimento: gli uomini avevano perso tre finali (Atlanta 1996, Atene 2004, Rio 2016), mentre le donne non si erano mai spinte oltre i quarti di finale prima dell’avventura nella capitale francese. Nel basket si ricorda ancora l’argento ottenuto nella capitale greca, per il resto le gioie sono sempre state davvero minime e mai sfociate nella massima apoteosi.

L’Italia vinse il torneo di calcio maschile a Berlino 1936, battendo l’Austria in finale per 3-2: erano i Campioni del Mondo, che due anni dopo avrebbero replicato il sigillo iridato prima della seconda guerra mondiale. Nella pallanuoto, invece, il Settebello ha fatto festa a Londra 1948, a Roma 1960 e a Barcellona 1992: la mitica battaglia contro la Spagna nell’atto conclusivo alla Bernat Picornell condito da una sequela memorabile di tempi supplementari resta ancora oggi indelebile. Le donne si imposero invece ad Atene 2004 regolando la Grecia nell’atto conclusivo, quando il torneo di pallanuoto femminile era soltanto alla sua seconda edizione.

VITTORIE ITALIA NEGLI SPORT DI SQUADRA ALLE OLIMPIADI

Volley femminile: Parigi 2004.

Pallanuoto femminile: Atene 2004.

Pallanuoto maschile: Londra 1948, Roma 1960, Barcellona 1992.

Calcio maschile: Berlino 1936.