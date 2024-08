Leonardo Fabbri deluso: “Serata agrodolce, mi aspettavo una medaglia. Peccato per il primo lancio”

Leonardo Fabbri si scioglie proprio sul più bello e, dopo una stagione strepitosa in cui ha sfiorato addirittura i 23 metri migliorando lo storico record italiano di Alessandro Andrei, non va oltre un deludente quinto posto (con 21.71 metri) nella finale olimpica del getto del peso ai Giochi di Parigi 2024. Il toscano ha vissuto una serata da incubo, resa ancor più complicata dall’arrivo della pioggia verso metà gara.

“Peccato per il primo lancio che era veramente lungo, purtroppo è un errore che mi porto dietro da tanto. Mi dispiace, poi ho cercato troppo di controllare il tallone, ma sono stato bravo a fare 21,70. Poi ci ho provato ma non era facile: ha iniziato a piovere, la pedana era sporca, stavo per farmi male“, dichiara l’azzurro ai microfoni del sito federale.

“Una serata agrodolce, con una medaglia sarei stato più contento, ero il primo ad aspettarmela. Ma sto facendo qualcosa di importante, mi devo abituare e capire che sono al livello dei migliori, imparando a mantenere il mio gesto anche in lanci controllati. L’esperienza farà tanto. Ci tenevo a vincere, ma devo fare i complimenti agli altri“, aggiunge un deluso Leonardo Fabbri dopo la mancata medaglia olimpica a Parigi.