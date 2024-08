La Vuelta a España 2024 scatterà dal Portogallo: quali erano state le precedenti partenze dall’estero

La Vuelta a España 2024 di ciclismo su strada partirà da Lisbona, in Portogallo, sabato 17 agosto e si concluderà a Madrid domenica 8 settembre, dopo un totale di 21 tappe e 3261 km: la frazione d’apertura sarà la Lisbona-Oeiras, cronometro individuale di 12 km, interamente in terra lusitana.

Sarà la quinta volta in assoluto che la Vuelta partirà al di fuori della Spagna: si torna a Lisbona dopo 27 anni. Nel 1997, infatti, il GT iberico partì per la prima volta dall’estero e la scelta cadde proprio sulla capitale portoghese, dalla quale prenderà il via anche nel 2024.

In mezzo ci sono state altre tre partenze fuori dai confini nazionali: per due volte ad ospitare la partenza della Vuelta sono stati i Paesi Bassi: dodici anni dopo il via dal Portogallo, nel 2009, la scelta è caduta su Assen, mentre la corsa iberica ha visto lo start da Utrecht nel 2022.

Tra le due partenze neerlandesi se ne è registrata anche una dalla Francia: nel 2017 lo start avvenne a Nîmes. Si conosce, inoltre, anche lo Stato estero che ospiterà la partenza tra due anni: la Vuelta a España 2026 scatterà dal Principato di Monaco, prendendo il via da Montecarlo.

PARTENZA DALL’ESTERO DELLA VUELTA

1) Lisbona (Portogallo) 1997

2) Assen (Paesi Bassi) 2009

3) Nimes (Francia) 2017

4) Utrecht (Paesi Bassi) 2022

5) Lisbona (Portogallo) 2024

6) Montecarlo (Principato di Monaco) 2026