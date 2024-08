La novità degli sport da combattimento a Parigi 2024? L’Uzbekistan: ben 8 ori, 5 su 7 nella boxe maschile…

I Giochi Olimpici di Parigi 2024 sono ormai prossimi alla conclusione, in attesa degli ultimi (pochi) titoli ancora da assegnare nella giornata di domenica 11 agosto. Bilancio trionfale per l’Uzbekistan, una delle rivelazioni di questa rassegna a cinque cerchi, avendo conquistato la bellezza di 8 ori (oltre a 2 argenti e 3 bronzi) e attestandosi al 13° posto nel medagliere.

Un salto di qualità impressionante rispetto alla scorsa edizione (3 ori e 2 bronzi a Tokyo, con la 32ma piazza nel medal table), materializzatosi soprattutto grazie all’exploit di una disciplina in particolare. Stiamo parlando della boxe maschile, in cui la selezione uzbeka ha dettato legge aggiudicandosi cinque dei sette titoli a disposizione e migliorando ulteriormente il già ottimo rendimento messo in mostra nei Mondiali casalinghi di un anno fa.

Uzbekistan che ha fatto incetta di vittorie più in generale negli sport di combattimento, salendo sul gradino più alto del podio anche nel judo (Diyora Keldiyorova nei -52 kg, sconfiggendo la fuoriclasse giapponese Uta Abe), nel taekwondo (back-to-back di Ulugbek Rashitov dopo Tokyo nei -68 kg) e nella lotta libera (con il russo naturalizzato Razambek Jamalov nei -74 kg).

In realtà non deve sorprendere più di tanto il fatto che tutti i successi uzbeki a Parigi 2024 siano arrivati in queste discipline, dato che prima di questa edizione ben otto dei dieci titoli conquistati nella storia dei Giochi Olimpici estivi provenivano proprio dagli sport di combattimento (i due ori rimanenti erano del sollevamento pesi). Vedremo se questo trend di crescita proseguirà anche a Los Angeles 2028, oppure se l’Uzbekistan tornerà nei ranghi non replicando dunque il boom parigino.