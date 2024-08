Judo, Olimpiadi 2024: il tabellone degli italiani oggi (1 agosto)

L’Arena Champ de Mars sarà teatro quest’oggi della sesta giornata di gara del judo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, con protagoniste altre due categorie individuali, la -78 kg donne e la -100 kg uomini. L’Italia, ancora alla ricerca della prima medaglia in questa rassegna a cinque cerchi, verrà rappresentata rispettivamente da Alice Bellandi e Gennaro Pirelli.

Aspettative importanti per la numero 1 al mondo della -78 kg, che punta al primo titolo della carriera in un grande evento tra le senior (tra Europei, Mondiali e Olimpiadi) dopo un triennio da assoluta protagonista nella nuova categoria di peso. La bresciana va considerata una delle prime quattro-cinque favorite della competizione odierna, in un contesto privo di spauracchi realmente imbattibili.

Bellandi è stata però sfortunata nel sorteggio per il suo match d’esordio, infatti dovrà fare subito molta attenzione alla brasiliana tre volte iridata Mayra Aguiar, mentre successivamente l’ostacolo più impegnativo nel suo percorso verso la finale potrebbe essere rappresentato dalla padrona di casa francese argento olimpico in carica Madeleine Malonga. Dalla parte opposta del tabellone le altre big Wagner, Lanir e Takayama.

Chance di medaglia decisamente inferiori sulla carta per Pirelli, vincitore del prestigioso Grand Slam di Tokyo nel 2022 e possibile mina vagante del torneo olimpico, nonostante un sorteggio negativo che lo costringerà a battere il croato Zlatko Kumric e soprattutto il fortissimo georgiano Ilia Sulamanidze per arrivare ai quarti e garantirsi dunque come minimo il ripescaggio.

TABELLONE -78 KG DONNE JUDO OLIMPIADI PARIGI 2024

BELLANDI Alice ITA bye

AGUIAR Mayra BRA bye

LYTVYNENKO Y UKR bye

LOBNIK Metka SLO-KUKA Loriana KOS

MA Zhenzhao CHN bye

YOON Hyunji KOR-REID Emma GBR

MALONGA M FRA bye

CHEROTICH Z KEN-SAMPAIO Patricia POR

WAGNER AM GER bye

BRANSER Marie GUI-de VILLIERS Moira NZL

TAKAYAMA Rika JPN bye

KURBANBAEVA I UZB bye

LANIR Inbar ISR bye

CHALA Vanessa ECU-OTGONBAYAR K MGL

STEENHUIS G NED bye

PACUT-KLOCZKO B POL-NIRAGIRA AC BDI

TABELLONE -100 KG UOMINI JUDO OLIMPIADI PARIGI 2024

KOTSOIEV Zelym AZE bye

KUCZERA Piotr POL-BRICENO Thomas CHI

BATKHUYAG G MGL-PALTCHIK Peter ISR

DIESSE Aurelien FRA-MADZHIDOV D TJK

TUROBOYEV M UZB bye

SHARKHAN N KAZ-NIKIFOROV Toma BEL

KORREL Michael NED bye

KOSTOEV Dzhafar UAE-GONCALVES L BRA

SULAMANIDZE Ilia GEO bye

KUMRIC Zlatko CRO-PIRELLI Gennaro ITA

FONSECA Jorge POR bye

FARA Aaron AUT-WOLF Aaron JPN

ELNAHAS Shady CAN bye

EICH Daniel SUI-KHANKAN Adnan EOR

SHERAZADISHVILI N ESP bye

VEG Zsombor HUN-KUKOLJ A SRB