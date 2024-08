Judo, Maila Pagliaro sfiora il podio nei -57 kg ai Mondiali Cadetti di Lima

Andata in archivio la terza giornata dei Mondiali 2024 Cadetti di judo a Lima (Perù). Un day-3 in cui c’erano cinque azzurrini impegnati. Le categorie coinvolte erano le seguenti: -57 kg, -63 kg donne; -73 kg, -81 kg uomini. A rappresentare il Bel Paese sono stati Giulia Sorelli e Martina Capezzuto nei 57 kg, Maila Pagliaro e Laura Covre nei 63 kg, Leonardo Copat negli 81 kg.

La migliore è stata Pagliaro, che ha terminato la sua avventura in quinta posizione, sfiorando il podio. La nostra portacolori aveva iniziato il proprio percorso con una vittoria per waza-ari contro la canadese Thibault, ma nei quarti è arrivato lo stop contro la turca Oruc. Nei recuperi la judoka nostrana si è imposta contro l’americana Fulp con tre sanzioni al Golden Score. Nella Finale per il bronzo, Maila si è dovuta arrendere alla polacca Ptasinska, brava con un waza-ari a chiudere la contesa.

Da segnalare il buon settimo posto di Sorelli. L’azzurrina ha sconfitto la lituana Skeryte (waza-ari), prima di cadere al cospetto della russa Bosiek. Andata ai ripescaggi, la tedesca Reinhold si è rivelata un ostacolo troppo complicato. Bosiek che ha battuto anche l’altra azzurra Capezzuto, vittoriosa prima di questo confronto contro l’argentina Nunez.

Out al primo turno Laura Covre, piegata dalla tedesca Wolsfeld, e Leonardo Copat, in quest’ultimo caso con un po’ di rammarico. L’atleta tricolore era in vantaggio per wazari sull’azero Abbasov, ma poi è stato sorpreso da un hansokumake. Eliminato agli ottavi di finale Carta. Dopo il successo contro il canadese Bourque, lo stop è arrivato per mano del russo Kantaev, vincitore del titolo.