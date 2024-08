Judo, Alice Bellandi n.1 del ranking e campionessa olimpica: la svolta che può aprire un ciclo

Alice Bellandi ha vissuto una giornata da sogno all’Arena Champ de Mars, la casa del judo per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. La bresciana è stata in grado di esaltarsi quando più conta, dimostrando sul tatami il suo status di numero 1 del ranking mondiale dei -78 kg dopo un triennio da grande protagonista nella nuova categoria di peso (fino a Tokyo gareggiava nei -70 kg) in cui le era mancato solamente il metallo più pregiato tra Europei e Mondiali.

A livello di World Tour l’azzurra ha messo in mostra una costanza di rendimento eccezionale a partire dal 2022, conquistando ben 4 titoli Slam ed un prestigioso sigillo al Masters di Gerusalemme oltre a vari piazzamenti sul podio che l’hanno proiettata in tempi celeri al comando della World Ranking List, ma per un motivo o per l’altro mancava sempre qualcosa per andarsi a prendere l’oro nei grandi eventi con in palio le medaglie.

Particolarmente dolorosa la sconfitta (da una situazione di vantaggio nel punteggio) nella semifinale della rassegna iridata di Doha 2023 contro l’israeliana Inbar Lanir, quando sembrava ormai lanciatissima verso il titolo mondiale. Un ko rimasto impresso nella memoria di Bellandi per quasi 15 mesi, fino a questo 1° agosto 2024 in cui si è costruita incontro dopo incontro la possibilità di redimersi, incrociando proprio Lanir nella Finale olimpica.

La 25enne bresciana, che aveva vinto 4 dei primi 5 scontri diretti con l’israeliana, ha sfoderato una prestazione impressionante nel combattimento più importante della carriera cancellando definitivamente il ricordo di quell’incredibile ippon rimediato a Doha e confermandosi la judoka più forte e continua al mondo nella -78 kg. I Giochi parigini potrebbero rappresentare una svolta per Bellandi, che ha le carte in regola per aprire un ciclo e rimpinguare ulteriormente un palmares sempre più ricco.