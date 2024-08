Jonathan Milan inarrestabile: nuova vittoria al Renewi Tour, la forma è imperiale

Jonathan Milan ha vinto la terza tappa del Renewi Tour, una frazione completamente pianeggiante di 185 km da Blankenberge ad Ardooie. Il velocista friulano sta vivendo un eccezionale momento di forma: settimana scorsa si era imposto nel cronoprologo e in due tappe del Giro di Germania, due giorni fa aveva primeggiato nella frazione d’apertura della corsa di livello World Tour in Belgio.

Il 23enne ha sfruttato in maniera brillante il lavoro dei compagni di squadra della Lidl-Trek ed è risultato in maniera innegabile il miglior sprinter, lasciandosi alle spalle il belga Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) e il tedesco Max Walscheid (Team Jayco-AlUla), da annotare l’ottava piazza di Davide Persico (Bingoal WB). Quella odierna è la 16ma affermazione in carriera per il ciclista italiano.

Jonathan Milan sta lanciando segnali importanti in vista degli Europei che si disputeranno a metà settembre, dove potrebbe ricoprire un ruolo da assoluto protagonista con la casacca azzurra. La maglia di leader della classifica generale resta sulle spalle del belga Alec Segaert, con sette secondi di margine sullo statunitense Magnus Sheffield e 11” sul norvegese Tobias Foss, mentre Milan è settimo a 23”.

La tappa di domani è pensata per i velocisti: 178,5 km da Oostburg ad Aalter, Jonathan Milan potrebbe andare a caccia della tripletta. La classifica generale potrebbe essere disegnata in base a quello che succederà nella frazione di domenica, che propone diversi muri lungo i 203 km da Menen a Geraardsbergen.