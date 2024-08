Jonas Vingegaard vince il Giro di Polonia davanti a Diego Ulissi. Ultima tappa a Kooij

Olav Kooij ha vinto la settima e ultima tappa del Giro di Polonia, una frazione di 142 km da Wiliczka a Cracovia pensata per i velocisti. Lo sprinter olandese si è imposta in volata davanti ai belgi Tim Merlier (Soudal Quick-Step) e Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty), ppena fuori dalla top-10 due italiani: Alberto Dainese (11mo) e Davide Cimolai (12mo).

Il 22enne del Team Visma | Lease a Bike si era imposto tre giorni fa sul traguardo di Prudnik e oggi ha messo le mani sul 35mo successo in carriera, addirittura il settimo in stagione (aveva alzato le braccia al cielo anche nella nona tappa del Tour de France a dimostrazione di una grande qualità quando si lancia in volata.

Jonas Vingegaard ha conquistato la classifica generale con un vantaggio di 13 secondi nei confronti di Diego Ulissi (UAE Emirates) e 20” sull’olandese Wilco Kelderman (suo compagno di squadra). Il 27enne danese, reduce dal secondo posto al Tour de France e dal ritiro alla Clasica di San Sebastian, è balzato al comando della graduatoria dopo la cronometro individuale che ha animato la seconda giornata di gara e ha poi difeso brillantemente il simbolo del primato in salita.

Il capitano del Team Visma | Lease a Bike ha così messo le mani sul 36mo sigillo della carriera, arricchendo un palmares in cui spiccano due Tour de France (2022 e 2023), due O Gran Camiño, la Tirreno-Adriatico 2024, un Giro del Delfinato, un Giro dei Paesi Baschi. Curiosamente la sua prima affermazione da professionista era arrivata proprio in Polonia, in occasione della sesta tappa dell’edizione del 2019.