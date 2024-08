Jannik Sinner sfida Michelsen agli US Open: c’è un fresco precedente

Jannik Sinner affronterà Alex Michelsen al secondo turno degli US Open, ultimo Slam della stagione in corso di svolgimento sul cemento di Flushing Meadows a New York. Il tennista italiano partirà con i favori del pronostico, ma non dovrà sottovalutare l’insidioso numero 49 del ranking ATP se vorrà proseguire la propria avventura in terra statunitense.

Il numero 1 del mondo punta a farsi strada nel torneo, dopo che in stagione ha già conquistato cinque eventi, tra cui gli Australian Open a fine gennaio. Jannik Sinner ha affrontato Michelsen in un unico precedente, disputato lo scorso 14 agosto al Masters 1000 di Cincinnati poi vinto dal fuoriclasse altoatesino.

Il 23enne regolò il padrone di casa in due set (6-4, 7-5) ai sedicesimi di finale, iniziando il cammino che lo portò poi ad alzare al cielo il trofeo. C’è dunque un unico incrocio, ma molto fresco, tra i due contendenti, anche se in quell’occasione si gareggiò sulla distanza dei due set su tre mentre in uno Slam si gioca nella modalità tre su cinque.