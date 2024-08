Come sta Sinner dopo i problemi fisici? “Non ho dolore all’anca, conta essere al 100% agli US Open”

Chi vince festeggia, chi perde spiega. Una delle frasi di Julio Velasco calza a pennello per quanto accaduto a Jannik Sinner nei quarti di finale del Masters1000 di Montreal. Sul cemento canadese l’altoatesino (n.1 del mondo) è stato sconfitto dal russo Andrey Rublev (n.8 del ranking) con il punteggio di 6-3 1-6 6-2. Una sconfitta in cui, oltre all’ottima prestazione del moscovita, si è evidenziata la precaria forma di Sinner, che ha faticato ad affrontare il doppio turno a causa della pioggia dei giorni precedenti. Un impegno, da dire, che ha dovuto sostenere anche Rublev e con un rendimento ben diverso.

“Sono cose che possono accadere. Non sono partito bene, nel secondo set ho alzato il mio livello e nel terzo ho avuto le mie chance inizialmente, ma non sono riuscito a sfruttarle. Lui ha giocato bene e meritato di vincere. Il doppio turno non è una cosa a cui siamo abituati. Quando sei stanco, non puoi sprecare occasioni come ho fatto io all’inizio del terzo set. Il livello di fiducia è cambiato molto da quel momento. Non è un brutto risultato per me, visto da dove vengo“, ha dichiarato Jannik.

Uno status psicofisico non eccezionale da attribuire ai malanni che non gli hanno permesso di giocare alle Olimpiadi di Parigi: “Fisicamente non sto male e non ho problemi all’anca. Penso che le sconfitte come quella di oggi abbiano più a che fare con l’aspetto mentale. Il mio corpo non è agile come vorrei a causa del problema che mi ha impedito di giocare a Parigi, ma non sono stato a mio agio anche mentalmente. Spero di tornare in forma al più presto. Non mi aspetto miracoli nei prossimi cinque giorni, presumo che a Cincinnati non potrò esprimermi al 100%, ma ho intenzione di farlo. Il mio grande obiettivo sono gli US Open: è lì che voglio essere al meglio possibile“.

Salvo cambiamenti di programma, rivedremo Sinner in azione a Cincinnati nel suo processo di avvicinamento a New York. Un percorso in cerca della miglior forma fisica e mentale, che stando a quanto riportato dalla testata puntodebreak potrebbe essere condizionata anche dalla rottura nella relazione con la tennista russa Anna Kalinskaya.