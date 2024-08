Jannik Sinner fa il suo esordio vincente a Montreal, Borna Coric battuto facilmente in due set

Jannik Sinner fa il suo esordio vincente al Masters 1000 di Montreal. Battuto con il punteggio di 6-2 6-4 il croato Borna Coric nel pomeriggio del torneo canadese. Sorrisi, dunque, per il numero 1 del mondo dopo il malore di Wimbledon, la tonsillite che gli ha negato le Olimpiadi e il successivo cambio di piani con l’arrivo molto presto rispetto al suo debutto in terra nordamericana. Ora l’attesa per uno tra Lorenzo Sonego e il cileno Alejandro Tabilo.

Dopo una coppia di game non propriamente ottimale per i due giocatori (Coric tiene a 30, Sinner ai vantaggi), arrivano per l’azzurro le prime tre palle break, tutte in fila. Il croato riesce ad annullarle, ma ne concede altre due e manda il dritto largo per lanciare il numero 1 del mondo sul 2-1. Coric salva poi una chance del 4-1 chiamando a rete Sinner per passarlo. In sostanza riesce a evitare conseguenze peggiori sul momento, ma non riesce a fare altrettanto sul 4-2, quando si evidenzia di nuovo la differenza che c’è tra i due giocatori. Il 6-2 arriva in maniera piuttosto breve.

La musica, fondamentalmente, non cambia nel secondo parziale. A Jannik serve ancora il solito quid di lotta per strappare di nuovo la battuta a Coric, ma alla fine lo fa, e appare sempre con un importante senso di controllo. O almeno, così fino al 3-2, quando è lui a dover salvare una palla del controbreak con lo schema servizio-dritto in avanzamento. Di fatto, da quel momento in avanti Sinner di problemi non ne ha più e porta a casa con assoluta facilità il match.

Per quel che riguarda Sinner, 21 vincenti e 18 errori gratuiti contro i 16 e 28 di Coric. E, nel complesso, una prova da 9 ace e l’85% di prime in campo che conforta particolarmente, soprattutto perché dimostra come i fondamentali ci siano sempre.