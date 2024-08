Jannik Sinner allunga da n. 1 al mondo: rischio Alcaraz in semifinale agli US Open. E Djokovic…

Jannik Sinner sarà testa di serie numero 1 agli US Open, ultimo Slam della stagione tennistica che scatterà lunedì 26 agosto. Il fuoriclasse altoatesino non rischia infatti di subire un sorpasso nel ranking ATP prima del sorteggio del tabellone, in programma giovedì 22 agosto. Il 23enne svetta in testa al ranking ATP con 8.960 punti dopo aver raggiunto i quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati, ma può incrementare il proprio bottino facendosi ulteriore strada sul cemento statunitense.

Jannik Sinner rischia un’ipotetica semifinale contro Carlos Alcaraz in semifinale agli US Open. Lo spagnolo, infatti, ha perso contro il francese Gael Monfils al secondo turno di Cincinnati e al momento occupa il terzo posto nella classifica internazionale con 7.360 punti, alle spalle del serbo Novak Djokovic (7.460) che non può superare nei prossimi giorni. La tds numero 1 può incrociare in semifinale il numero 3 o il numero 4 ed è questo il motivo per cui Sinner potrebbe incrociare l’iberico in semifinale.

Un ipotetico atto conclusivo tra l’altoatesino e lo spagnolo sarebbe possibile solo se i due rivali dovessero finire nelle parti opposte del tabellone. Attenzione a un altro scenario: se il tedesco Alexander Zverev dovesse vincere il torneo di Cincinnati diventerebbe il numero 2 del mondo con 7.635 punti, superando Djokovic e Alcaraz. In questo modo Sinner avrebbe un teorico incrocio in semifinale agli US Open contro uno tra Djokovic e Alcaraz, mentre se il teutonico non dovesse alzare al cielo il trofeo allora resterebbe numero 4 e sarebbe un possibile rivale dell’azzurro in semifinale e Djokovic resterebbe un rivale soltanto in finale.