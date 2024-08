Il ranking ATP degli italiani prima degli US Open: Sinner da numero 1 del mondo, nove in top-100

Gli US Open andranno in scena sul cemento di Flushing Meadows a New York da lunedì 26 agosto a domenica 8 settembre. L’ultimo Slam della stagione si preannuncia altamente spettacolare e gli italiani vogliono sognare in grande, a cominciare da Jannik Sinner, che si presenta all’appuntamento da numero 1 del mondo e cercherà di fare saltare il banco dopo aver alzato al cielo il trofeo a Cincinnati. Il fuoriclasse altoatesino ha già vinto gli Australian Open a inizio stagione e spera nel secondo Major della sua annata agonistica.

Ma qual è il ranking ATP degli italiani prima degli US Open? Già detto di Jannik Sinner, il secondo azzurro in graduatoria è Lorenzo Musetti, che occupa una pregevole diciottesima posizione. Matteo Arnaldi chiude la top-30, seguito da Flavio Cobolli (31mo) e Luciano Darderi (37mo). Matteo Berrettini si presenta da numero 44 in un torneo dove è già stato semifinalista, mentre il posizionamento di Lorenzo Sonego dipenderà da come finirà il torneo di Winston-Salem: 53mo se perde la semifinale contro Goffin, 52mo se perde in finale, 48mo se vince il torneo.

Fabio Fognini è attualmente 71mo, ma diventerebbe 72mo nel caso in cui Goffin vincesse la semifinale contro Sonego a Winston-Salem. In top-100 anche Luca Nardi (numero 90), mentre Mattia Bellucci è appena al di fuori della top-100 (101mo). Di seguito il ranking ATP degli italiani prima degli US Open.

RANKING ATP ITALIANI PRIMA DEGLI US OPEN

1. Jannik Sinner 9.360

18. Lorenzo Musetti 2.255

30. Matteo Arnaldi 1.470

31. Flavio Cobolli 1.418

37. Luciano Darderi 1.291

44. Matteo Berrettini 1.160

53. Lorenzo Sonego 966 (52mo con 1.031 se va in finale a Winston-Salem, 48mo con 1.116 se vince il torneo di Winston-Salem)

71. Fabio Fognini 759 (72mo se David Goffin vince la semifinale con Sonego a Winston-Salem)

90. Luca Nardi 612

101. Mattia Bellucci 555