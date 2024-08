Hockey prato femminile, finale tra Cina e Paesi Bassi alle Olimpiadi

Sarà tra la Cina e le favoritissime atlete dei Paesi Bassi la finale del torneo di hockey su prato femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Oggi sono arrivati i verdetti dalle semifinali.

L’Olanda non poteva sbagliare e non ha sbagliato, dominando in lungo e in largo il proprio match contro l’Argentina dell’ex CT della Nazionale italiana Fernando Ferrara. A sbloccare il risultato è Luna Fokke dopo 21′, poi il raddoppio di Laura Nunnink. A completare il 3-0 è il rigore di Yibbi Jansen.

Entusiasmante il match serale con la Cina che supera agli shoot-out il Belgio: asiatiche che passano in vantaggio, la compagine del Vecchio Continente reagisce e trova il pari, ma poi prevale la precisione delle cinesi. Ultimo atto dopodomani, mentre Belgio ed Argentina si giocheranno il bronzo.