Griglia di partenza MotoGP, GP Aragon 2024: Marc Marquez in pole con distacchi biblici. Bagnaia in prima fila

Andate in archivio le qualifiche del GP d’Aragon, dodicesimo appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. Sul circuito spagnolo i centauri della classe regina si sono confrontati in un time-attack particolarmente intenso in cui è stato necessario dar fondo a tutte le energie per la conquista della pole-position.

Ci si chiedeva se e quanto Francesco Bagnaia e Jorge Martin sarebbero stati in grado di contrastare l’incedere di Marc Marquez. Lo spagnolo della Ducati Gresini, cinque volte a segno su questo tracciato in carriera, nel day-1 ha impressionato. Facendo la differenza soprattutto negli ultimi due settori del circuito, Marc ha messo in mostra un passo velocissimo e costante.

Di contro, Pecco ha dovuto lavorare sulla messa a punto della sua Ducati GP24 per via di un feeling sull’anteriore non così eccezionale. Un aspetto determinante, specialmente su un circuito come questo che richiede grande precisione in inserimento. In tutto questo, sia Bagnaia che Martin hanno guidato pensando alle proprie esigenze di campionato.

Marc Marquez domina in queste qualifiche a precedere Pedro Acosta e Francesco Bagnaia. Lo spagnolo è grande favorito per vincere nella Sprint Race e domenica. Pecco precede Jorge Martin ed è una buona notizia in ottica campionato.

GRIGLIA GP ARAGON MOTOGP 2024

1. Marc Marquez (Ducati)

2. Pedro Acosta (GasGas)

3. Francesco Bagnaia (Ducati)

4. Jorge Martin (Ducati)

5. Alex Marquez (Ducati)

6. Franco Morbidelli (Ducati)

7. Brad Binder (KTM)

8. Miguel Oliveira (Aprilia)

9. Raul Fernandez (Aprilia)

10. Johann Zarco (Honda)

11. Aleix Espargaro (Aprilia)

12. Maverick Vinales (Aprilia)

13. Marco Bezzecchi (Ducati)

14. Enea Bastianini (Ducati)

15. Jack Miller (KTM)

16. Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46)

17. Fabio Quartararo (Yamaha)

18. Takaaki Nakagami (Honda)

19. Augusto Fernandez (GasGas)

20. Luca Marini (Honda)

21. Alex Rins (Yamaha)

22. Joan Mir (Honda)

Q2:

1. 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1:46.766

2. 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM +0.840

3. 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI +0.842

4. 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI +0.876

5. 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI +1.041

6. 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI +1.348

7. 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM +1.726

8. 88 Miguel OLIVEIRA POR Trackhouse Racing APRILIA +1.784

9. 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA +2.157

10. 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA +2.314

11. 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA +2.941

12. 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA +3.760

RISULTATI E CLASSIFICA QUALIFICHE GP ARAGON MOTOGP 2024

Q1:

1. 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1:47.958

2. 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM +0.060

3. 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI +0.128

4. 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI +0.584

5. 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM +0.691

6. 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI +0.729

7. 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA +0.817

8. 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA +1.123

9. 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM +1.280

10. 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA +1.844

11. 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA +1.914

12. 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA +2.162