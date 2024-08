Golf, Matsuyama resiste al rientro degli avversari e conquista il FedEx St. Jude Championship

I golfisti del PGA Tour si sono messi alle spalle il consueto appuntamento settimanale. Concluso infatti il FedEx St. Jude Championship (montepremi 20 milioni di dollari), evento nato nel 1967 sotto il nome di Westchester Classic che presenta un field riservato a soli 70 golfisti. Seppur col brivido Hideki Matsuyama resiste in vetta e conquista il ricco trofeo nonostante i tentennamenti finali.

Il giapponese, che poteva contare su 5 lunghezze di margine prima dell’avvio dell’ultima tornata, non va oltre il par di giornata chiudendo con lo score complessivo di -17 (263 colpi) e viene avvicinato dal rientro del norvegese Viktor Hovland e dell’americano Xander Schauffele. Per entrambi seconda posizione a -15 con lo statunitense capace di siglare un fragoroso -7 bogey free che lo laurea come migliore di giornata. -14 e quarta posizione in solitaria per il leader dell’Official World Golf Ranking Scottie Scheffler.

Sul percorso par 70 del TPC Southwind di Menphis (Tennessee, Stati Uniti) in quinta posizione con il punteggio di -13 troviamo gli americani Nick Dunlap e Sam Burns, seguiti ad una lunghezza di distanza dal connazionale Wyndham Clark e dallo scozzese Robert MacIntyre. -11 e nono posto per lo statunitense Denny McCarthy, chiudono infine la top ten in decima posizione con lo score di -10 l’irlandese eamus Power ed il padrone di casa Billy Horschel.

Matsuyama, trentaduenne residente a Sendai (Giappone), conquista il suo diciannovesimo trofeo da professionista. La vittoria colta in Tennessee è la decima nel PGA Tour e la seconda stagionale dopo il successo al Genesis Open del febbraio scorso. Il nipponico è inoltre uno specialista dei playoff, con ben 4 hurrà giunti dopo le buche di spareggio.