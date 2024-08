Golf, iniziano i playoff sul PGA Tour con il FedEx St. Jude Championship

Chiusa la stagione regolare, si aprono le porte dei playoff. Non c’è un attimo di riposo nel mondo del golf, e dopo la parentesi Olimpiadi i migliori giocatori sono attesi tutti in campo per il primo di tre eventi del PGA Tour che andrà ad incoronare il vincitore a cui verrà staccato un assegno da dieci milioni di dollari. Si parte da Memphis, Tennessee, dove da giovedì a domenica andrà in scena il FedEx St. Jude Championship.

La prima fase dei playoff inizia questa settimana al TPC Southwind, dove i primi 70 in classifica si sfideranno per arrivare al TOUR Championship, che concluderà la stagione. Al termine di questo evento solo i primi 50 della classifica FedExCup si qualificheranno per il secondo round della post season. E solamente i migliori 30 avranno accesso alla finale di stagione al restaurato East Lake Golf Club, vicino ad Atlanta.

Il TPC Southwind è un par 70 di 7.243 yards. Progettato da Ron Prichard e inaugurato nel 1988, il percorso è caratterizzato da numerosi laghi, ruscelli e stagni, e conserva il fascino di due silos e un mulino a vento, resti di un’antica fattoria casearia presente in precedenza sul sito. Un luogo spettacolare, adatto per ospitare i migliori giocatori al mondo.

Scottie Scheffler torna in azione sul PGA Tour dopo la sua fenomenale rimonta alle Olimpiadi di Parigi. La medaglia d’oro conquistata a Le Golf National si aggiunge ai suoi sei titoli del TOUR di questa stagione. Attualmente il n.1 del mondo è in testa alla classifica di FedExCup con quasi 2.000 punti di vantaggio su Xander Schauffele. Ma, con 2.000 punti in palio per il vincitore di questa settimana e del BMW Championship della prossima, tutto può ancora succedere. Viktor Hovland inizia ora la sua corsa per difendere il titolo FedExCup, il norvegese si presenta alla prima settimana dei playoff al numero 57 della classifica.

Continuando con il capitolo europei il tre volte campione della FedExCup, Rory McIlroy, vuole tornare ad essere il migliore di questa stagione. Ludvig Åberg (n. 6) e Shane Lowry (n. 10) sono in ottime posizioni per andare per la prima volta TOUR Championship. L’anno scorso c’è stato un playoff che ha visto Patrick Cantlay perdere contro Lucas Glover. Quest’anno, Glover non si è qualificato per i playoff potrà difendere il suo titolo a Memphis.