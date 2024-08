Golf femminile oggi, calendario Olimpiadi Parigi 2024: orari 8 agosto, tv, streaming, italiane in gara

Anche il golf femminile celebra la sua seconda giornata al Le Golf National di Saint-Quentin-en-Yvelines, in una scansione abbastanza inusuale degli eventi perché si va dal mercoledì al sabato, in contrasto con il tradizionale giovedì-domenica che accompagna praticamente ogni competizione (o venerdì-domenica se su tre giri).

Con l’inizio di grande valore della francese Céline Boutier, la Francia ha tirato fuori il suo primo sorriso olimpico in questa fattispecie, ma il suo non è decisamente un nome spuntato dal nulla. Anzi, è tra le favorite della competizione del blocco non USA. Per quanto riguarda Alessandra Fanali, c’è un’ottima opportunità per riscattare un primo giro nel quale, fondamentalmente, è rimasta “vittima” del triplo bogey alla buca 1. Ma, per quanto visto nel resto, le si accorda una gran forma che potrebbe dare adito a sorprese in positivo.

Il torneo olimpico di golf femminile si giocherà fino a sabato 8 agosto. Sarà possibile seguirlo in diretta tv sui canali di Eurosport, che dedicherà alle Olimpiadi una programmazione con 7 canali aggiuntivi inclusi nel pacchetto Sky. Per quanto riguarda Rai2 e RaiSport, lo spazio dedicato dipenderà dalle scelte di programmazione della tv di Stato, che usufruisce di 360 ore di diretta a disposizione. Le dirette saranno disponibili in streaming su discovery+ e, in caso di trasmissione Rai, su RaiPlay.

CALENDARIO GOLF PARIGI 2024 OGGI

Giovedì 8 agosto

Ore 9:00 Secondo giro

TEE TIMES

Ore 9:00 Hsu (TPE), Dagar (IND), Spitz (AUT)

Ore 9:11 Munoz (ESP), Pagdanganan (PHI), M. Metraux (SUI)

Ore 9:22 Forsterling (GER), Valenzuela (SUI), Pedersen (DEN)

Ore 9:33 Davidson Spilkova (CZE), Reto (RSA), Uribe (COL)

Ore 9:44 Saso (JPN), Lee (AUS), Thitikul (THA)

Ore 9:55 Boutier (FRA), Vu (USA), Yang (KOR)

Ore 10:11 Ko (NZL), Yamashita (JPN), Stark (SWE)

Ore 10:22 Maguire (IRL), Hall (GBR), Buhai (RSA)

Ore 10:33 Belac (SLO), Kouskova (CZE), Sharp (CAN)

Ore 10:44 Laklalech (MAR), Schober (AUT), Babnik (SLO)

Ore 10:55 Delacour (FRA), Meadow (IRL), de Roey (BEL)

Ore 11:06 Chen (TPE), Koerstz Madsen (DEN), van Dam (NED)

Ore 11:17 Ashok (IND), Lopez (MEX), Henseleit (GER)

Ore 11:33 Tan (SGP), Fassi (MEX), Borge (NOR)

Ore 11:44 Green (AUS), Hull (GBR), Zhang (USA)

Ore 11:55 Korda (USA), Ko (KOR), Yin (CHN)

Ore 12:06 Kim (KOR), Henderson (CAN), Lin (CHN)

Ore 12:17 Tavatanakit (THA), Grant (SWE), Ciganda (ESP)

Ore 12:28 Fanali (ITA), Lau (MAS), Wikstrom (FIN)

Ore 12:39 Ardina (PHI), Komulainen (FIN), Stavnar (NOR)

PROGRAMMA GOLF PARIGI 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su TimVision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.