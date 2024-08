Ginnastica ritmica, le Farfalle seconde in qualifica alle Olimpiadi: “Possiamo fare meglio”

Le Farfalle hanno chiuso al secondo posto le qualificazioni dell’all-around alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le azzurre hanno concluso il turno preliminare al secondo posto con il punteggio complessivo di 69.350: dopo una strepitosa prova con i cinque cerchi (miglior riscontro di giornata: 38.200), le azzurre sono purtroppo incappate in una perdita di attrezzo e in molteplici sbavature con i tre nastri e due palle (31.150).

Alessia Maurelli ha analizzato la prestazione di squadra attraverso i canali federali: “È stato un bel debutto. Siamo entrate molto concentrate e abbiamo rotto il ghiaccio con un’esecuzione molto pulita ai cerchi. Abbiamo tolto qualcosa, qui si può fare addirittura meglio. Ai nastri c’è stato un piccolo problema ma siamo riuscite a gestirlo. Sapevamo che la gara era imprevedibile e quindi c’eravamo messe in testa di portare a casa la qualifica senza fare errori. E ci siamo riuscite. Vedere Sofia e anche Milena (che poi sono in camera con noi), ci ha caricato tanto”.

La capitana ha poi proseguito: “È la dura legge dello Sport, questi sono i Giochi Olimpici, una gara secca, ci sono dei favoriti in partenza, ma poi non nulla. Vince chi riesce meglio ad adattarsi e a rimanere concentrati, sgombrando la mente da pressioni esterne. Mi dispiace per le ragazze, che sicuramente ci credevano. Io e Martina lo sappiamo bene, siamo arrivate quarte a Rio de Janeiro, quindi ciò che conta davvero, come ho detto ieri anche alle mie compagne, è conservare un bel ricordo, al di là delle medaglie”.

La Direttrice Tecnica Emanuela Maccarani ha dichiarato: “Mi va bene così: la seconda piazza ci dà la carica senza avere la pressione del primo. Le ragazze sono perfettamente consapevoli di quello che possono fare. Questa squadra è da medaglia!”.