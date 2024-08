Ginnastica ritmica, le Farfalle inseguono la medaglia alle Olimpiadi: seconde in qualifica, Spagna e Brasile eliminate

Le Farfalle hanno fatto il loro esordio alle Olimpiadi di Parigi 2024, cimentandosi nel turno di qualificazione del concorso generale per gruppi che ha catturato l’attenzione del nutrito pubblico sugli spalti de La Chapelle Arena. Le ragazze di Emanuela Maccarani hanno concluso il turno preliminare al secondo posto con il punteggio complessivo di 69.350: dopo una strepitosa prova con i cinque cerchi (miglior riscontro di giornata: totale di 38.200 con 22.300 per le difficoltà, 7.450 di esecuzione e 8.450 per la parte artistica), le azzurre sono purtroppo incappate in una perdita di attrezzo e in molteplici sbavature con i tre nastri e due palle (31.150, con un bassissimo 5.750 per l’esecuzione e un non elevato 17.300 come nota di partenza).

La capitana Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Laura Paris hanno staccato il biglietto per la finale che andrà in scena domani e torneranno in pedana per puntare a una medaglia, obiettivo che appare alla portata di questa squadra dopo il bronzo conquistato tre anni fa a Tokyo. Il quintetto dovrà essere più preciso nell’esercizio misto ed essere concreto in un atto conclusivo che si preannuncia particolarmente complesso e combattuto, anche perché ai Giochi ci si gioca tutto nell’all-around: non sono previste le finali di specialità, che ai Mondiali e agli Europei consentono solitamente di rimediare al podio mancato sul giro completo. La nostra Nazionale ha concluso al secondo posto alle spalle della Bulgaria: le Campionesse d’Europa hanno totalizzato 70.400 punti (37.200 con i cerchi e 32.700 nel misto).

L’Italia sfiderà a viso aperto proprio le Campionesse Olimpiche di Tokyo 2020 (ma la formazione è cambiata completamente, ora in rosa ci sono Sofia Ivanova, Magdalina Minevska, Kamelia Petrova, Rachel Stoyanov, Margarita Vasileva), Israele (le Campionesse del Mondo non sono andate oltre la sesta piazza con il totale di 67.150, 35.250+31.900), l’Ucraina (terza con 68.950, 35.450+33.500) e la Cina (le vice campionesse del mondo sono quinte con 67.900, 35.500+32.400).

Attenzione alla rivelazione Francia (quarta con 68.800, 36.600+32.400), che di fronte al proprio pubblico potrebbe cercare la magia. Fanno meno paura l’Uzbekistan (64.000) e l’Azerbaijan (62.000). Spicca la clamorosa eliminazione di una delle grandi favorite della vigilia, ovvero la Spagna, bronzo agli ultimi Europei e Mondiali: le iberiche hanno commesso troppi errori e sono decime (60.400, 30.400+30.000). Escluso anche il Brasile, convincente a più riprese nell’arco di questa stagione: nono posto con 60.900, dovuto all’infortunio di una ginnasta durante l’esercizio misto.