Gianmarco Tamberi replica alle critiche: “Scritte cose pericolose, calcolo verso l’espulsione

Gianmarco Tamberi non è riuscito a essere grande protagonista alle Olimpiadi di Parigi 2024 a causa di una colica renale che lo ha colpito durante la notte precedente la finale di salto in alto e che lo ha costretto ad andare in ospedale. Un problema fisico che si è manifestato per la seconda volta nel giro di una settimana e che ha impedito al Campione Olimpico di Tokyo 2020 di battagliare per la conquista della medaglia d’oro allo Stade de France.

Il fuoriclasse marchigiano ha concluso all’undicesimo posto la gara disputata otto giorni fa e durante l’ultima settimana si è parlato a lungo del calcolo renale e del dimagrimento che l’azzurro avrebbe avuto negli ultimi mesi. Svariati medici ed esperti hanno voluto esprimere il proprio parere commentando la dieta del Campione del Mondo, spesso senza avere preso visione di dati basilari riguardanti l’atleta.

Non sono mancati i messaggi al veleno degli onnipresenti leoni da tastiera e così il ribattezzato Gimbo ha voluto dire la sua con un lungo post pubblicato sui social. Il calcolo sarebbe in fase di espulsione e il portabandiera dell’Italia ai Giochi si sta allenando con l’intento di scendere in pedana per il finale di stagione: la sua presenza risulta confermate per le tappe di Diamond League in Silesia e a Roma, ma vedremo se riuscirà a essere davvero della partita.

IL POST DI GIANMARCO TAMBERI

“Buona domenica amici, spero stiate bene. Io fortunatamente sono diversi giorni che grazie ai medicinali che sto prendendo non ho più avuto ne dolori particolari ne coliche. Il calcolo è ancora presente ma i dottori dicono che dovrebbe essere in dirittura d’arrivo per essere espulso. Mi hanno consigliato di fare attività fisica per facilitare questo processo e quindi sono tornato ad allenarmi con la speranza di poter fare anche quelle gare che avevamo confermato già prima delle Olimpiadi.

Non vorrei soffermarmi più di tanto sulle cose che si leggono in questi giorni, ma per correttezza nei vostri confronti è giusto quanto meno che vi dica di non fidarvi di quello che leggete perché la maggior parte delle cose che stanno girando sono cavolate colossali e a mio modesto parere anche molto pericolose per chi legge.

Da articoli che parlano di una dieta che mi ha fatto perdere 7/8kg tra gli europei (11/06) e le olimpiadi (10/08), fino ad arrivare ad altri che dicono che io tutto l’anno bevo massimo un bicchiere d’acqua al giorno…. Come potete immaginare, oltre alla disinformazione generale, queste “perle” potrebbero anche essere dannose da condividere…

Per darvi un’idea più precisa, il mio peso (monitorato giornalmente tutto l’anno) era 77.5 a fine gennaio, 75.5 a metà giugno e 74.0 alle olimpiadi (stesso identico peso dell’anno scorso ai mondiali). Ad ogni allenamento bevo più di un litro e mezzo d’acqua ed altrettanta ne bevo durante la giornata. La mia dieta è stata studiata e condivisa da diversi professionisti e sono più di 10 anni che seguo questo regime alimentare senza mai aver avuto problemi e facendo regolarmente controlli. Difficile pensare di cambiarla così di punto in bianco nell’anno più importante della mia carriera senza un motivo preciso…

Sono il primo a dirvi che è una dieta molto stretta e difficile, come tutti gli allenamenti che faccio durante l’anno sono molto pesanti e studiati per portarmi al limite ma questo è l’unico modo che un atleta ha per provare a raggiungere il proprio massimo livello“.