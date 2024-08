Germania-Olanda oggi in tv, finale hockey prato Olimpiadi 2024: orario, programma, tv, streaming

È il gran giorno: appuntamento oggi con la finale del torneo di hockey su prato maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024. A sfidarsi due delle compagini più attese della vigilia: Germania ed Olanda, rispettivamente campioni del mondo e campioni d’Europa in carica. Un match che promette davvero grande spettacolo. Nel primo pomeriggio in terra transalpina spazio anche alla sfida per il bronzo tra Spagna ed India.

Il torneo olimpico di hockey su prato sarà disponibile in modalità integrale sulla piattaforma Discovery+. Previsti collegamenti tv nei canali lineari Eurosport 1 ed Eurosport2, presenti nel bouquet di Sky oltre che di DAZN. In chiaro la copertura sarà seguita dalla RAI per mezzo di RAI2 e RAISport+HD.In streaming si potrà seguire inoltre su Now TV, Sky Go, DAZN, TimVision e RAI Play. Di seguito il programma completo.