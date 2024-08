“Gareggiamo per la sopravvivenza”: James Spithill verso la Louis Vuitton Cup. Luna Rossa apre contro NZ

Luna Rossa si appresta a incominciare la propria avventura nella Louis Vuitton Cup, ovvero il torneo degli sfidanti che designerà chi avrà il diritto di fronteggiare Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Oggi pomeriggio il sodalizio italiano inizierà la rincorsa verso la conquista del trofeo sportivo più antico al mondo e la prima sfida sarà proprio contro il Defender, anche se la regata non assegnerà punti per il round robin.

L’incrocio con i Kiwi sarà sicuramente probante per i ragazzi dello skipper Max Sirena: dopo l’intensa battaglia di domenica pomeriggio nei preliminari, Team Prada Pirelli cerca nuove risposte contro i detentori della Vecchia Brocca e punta a regalare grande spettacolo. In chiusura di giornata andranno poi battuti i poco quotati francesi di Orient Express per portarsi a casa il primo punto utile alla classifica della Louis Vuitton Cup.

Alla vigilia dell’esordio il timoniere James Spithill, fuoriclasse australiano affiancato nel ruolo da Francesco Bruni, ha rilasciato una battuta molto interessante, riportata anche dalla stampa neozelandese (NZ Herald su tutti): “C’è sicuramente un rischio per tutti gli sfidanti. Stiamo gareggiando per la sopravvivenza, a differenza di Team New Zealand“. Luna Rossa, American Magic, INEOS Britannia, Alinghi e Orient Express si daranno battaglia nelle prossime settimane: soltanto le prime quattro classificate disputeranno le semifinali.

New Zealand parteciperà ai round robin del torneo degli sfidanti, ma ha già la certezza di essere ammessa alla America’s Cup e di poter difendere il massimo trofeo della vela contro chi emergerà tra gli altri cinque equipaggi. Nelle acque di Barcellona si lotta per sopravvivere e per rimanere in corsa, mentre Peter Burling e compagni hanno già la sicurezza di disputare la finale.