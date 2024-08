Francia-Argentina oggi in tv, Olimpiadi 2024 calcio: orario, programma, streaming

Il torneo di calcio dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 entra ufficialmente nella sua fase più calda. Oggi, venerdì 2 agosto, infatti, le otto squadre che hanno staccato il pass per la fase ad eliminazione diretta, scenderanno in campo per gli attesissimi quarti di finale.

In poche parole, il torneo di calcio si sta lanciando verso la fase nella quale si assegneranno titolo e medaglie. Tra i match più attesi, senza ombra di dubbio, ci sarà Francia-Argentina, che metterà di fronte due compagini che, ad inizio del percorso, erano additate come le grandi favorite per mettersi al collo la medaglia del metallo più pregiato.

La partita si giocherà questa sera alle ore 21.00 allo Stadio Matmut-Atlantique di Bordeaux e metterà di fronte i padroni di casa reduci da un percorso netto nel Girone A con 3 vittorie in altrettanti incontri con 7 gol segnati e nessuno al passivo. L’Argentina, invece, ha concluso al secondo posto nel Gruppo B alle spalle del Marocco che ha vinto lo scontro diretto con il punteggio di 2-1. Dopodiché l’Albiceleste ha superato Ucraina e Iraq.

PROGRAMMA CALCIO PARIGI 2024

Venerdì 2 agosto

Ore 21.00 Francia-Argentina

PROGRAMMA CALCIO PARIGI 2024: COME SEGUIRLO IN TV O STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

