Francesco Bruni amareggiato: “Errori nel corpo a corpo. Arbitri da interpretare, ma la barca va bene”

Luna Rossa ha inscenato uno spettacolare corpo a corpo con Team New Zealand nel match race finale delle regate preliminari di America’s Cup andato in scena nella giornata odierna a Barcellona. L’equipaggio italiano ha dovuto scontare una penalità per avere virato troppo vicino agli avversari in fase di pre-partenza, ma ha poi inscenato una mirabolante rimonta.

Team Prada Pirelli si è riportata in scia dei detentori della Vecchia Brocca durante l’ultimo tratto di bolina e a quel punto ha cercato il sorpasso ai danni dei Kiwi, ma purtroppo il doppio tentativo ha portato a due penalità per virata ancora troppo vicino allo scafo avversario. James Spithill e compagni hanno dovuto alzare bandiera bianca, ma le indicazioni ricavate sono assolutamente positive.

Il timoniere Francesco Bruni ha analizzato la prestazione odierna attraverso i canali del sodalizio tricolore: “La giornata si chiude con un gusto dolceamaro. Abbiamo fatto un po’ di errori sul corpo a corpo e sicuramente ci sono delle scelte arbitrali che dobbiamo interpretare. Il lato positivo è che la barca va bene, che l’equipaggio è forte e che siamo pronti a combattere nelle regate successive”.