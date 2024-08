Farfalle bronzo alle Olimpiadi: “Solo una squadra come noi può vincere una medaglia. Sul caso abusi non ci siamo esposte”

L’Italia ha conquistato la medaglia di bronzo nel concorso generale per gruppi di ginnastica ritmica alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le Farfalle si sono confemate sul terzo gradino del podio, proprio come era successo a Tokyo 2020, ottenendo un risultato di prestigio dopo aver fronteggiato diverse avversità nell’ultimo triennio.

Alessia Maurelli ha espresso tutta la propria soddisfazione ai microfoni della Rai: “Ci siamo riconfermate di bronzo dopo Tokyo e non è mai scontato. La gara è stata molto combattuta, siamo contentissime perché siamo rimaste con la testa fino all’ultimo, abbiamo cercato di fare il massimo possibile. Questo è un risultato importantissimo per la ginnastica e per noi che abbiamo passato tre anni difficili, è un premio per la nostra testa e per le nostre allenatrici e per le ragazze che lavorano con noi”.

La capitana ha ricevuto la proposta di matrimonio dal proprio fidanzato Massimo: “L’anno scorso gli avevo detto che gliela avrei fatta io, ma non pensavo che me l’avrebbe fatta lui: sono emozionatissima“. Sul caso abusi che ha destabilizzato l’ambiente: “Non ci siamo mai esposte, non abbiamo mai detto nulla: la nostra risposta è stata lavorare e continure a fare quello che amiamo, la medaglia olimpica è la risposta. Siamo rimaste compatte: tutti vogliono una medaglia olimpica, ma solo chi riesce a fare squadra come noi la ottiene“.

La vice capitana Martina Centofanti ha proseguito: “Una medaglia olimpica non è mai scontata, siamo entrate oggi per fare bene, abbiamo portato a termine la nostra gara: è il risultato di tanto lavoro, unione e coesione di tante persone. Il pensiero per qualcosa in più c’è stato ma abbiamo commesso qualche errore, la gara è gara. Questo bronzo è un gioiello inestimale“.