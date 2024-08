F1, Max Verstappen: “Stiamo cercando di trovare un bilanciamento migliore della macchina, sono ottimista”

Il lungo weekend del Gran Premio d’Olanda 2024 si è aperto per la Formula Uno a Zandvoort con la conferenza stampa piloti del giovedì, in cui Max Verstappen era per forza di cose il vero osservato speciale. Il padrone di casa neerlandese, leader del Mondiale e tre volte campione iridato, proverà ad interrompere una striscia negativa di quattro gare consecutive senza vittorie.

“Belle le vacanze con famiglia e amici, ma troppo brevi. Il Gran Premio di casa mi rende felice e guardo con ottimismo alla gara. Sembra che possa esserci la pioggia e va bene così. Ora ci sono più team in lotta e non arrivo qui dicendo che vincerò. Voglio un weekend pulito, abbiamo analizzato molte cose durante la sosta e vedremo come andrà“, esordisce il figlio di Jos in conferenza.

“Se non vincerò qui si volterà pagina e si andrà avanti. Lo scorso anno era diverso, ma stiamo cercando di migliorare e di trovare un bilanciamento migliore a partire da questa gara. Norris è molto vicino, ma sono tante le vetture vicine. Difficile dire chi possa essere il principale rivale“, le sensazioni di Verstappen alla vigilia delle prove libere di Zandvoort.

Sulla possibilità di disputare altri 200 GP in carriera (domenica correrà il 200°): “Non mi vedo in pista per farne altri 200, quindi più di metà metà carriera è già andata. La prima gara vinta è stata un sogno, speciale. Così come il primo titolo mondiale. È stato tutto incredibile e ci ripenserò anche quando la mia carriera sarà finita. Il 2028 è molto lontano e nella mia mente non sto pensando a un nuovo contratto. Voglio vedere come vanno le cose e come sarà il nuovo regolamento. C’è tempo per decidere“.