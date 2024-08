F1, Max Verstappen: “Contento del secondo posto, non eravamo veloci a sufficienza per vincere”

Max Verstappen ha concluso al secondo posto l’edizione 2024 del Gran Premio d’Olanda. Per la prima volta da quanto l’appuntamento è rinato, il beniamino di casa ha dovuto inchinarsi a un avversario. Super Max aveva difatti trionfato nel 2021, 2022, 2023.

Stavolta, però, non ha avuto modo di contenere lo strapotere di Lando Norris e della sua McLaren. Il binomio si è rivelato decisamente superiore al pacchetto composto dall’olandese e dalla Red Bull. Quantomeno, il tre volte campione del mondo ha contenuto i danni, concedendo solo 8 punti all’inseguitore più vicino in classifica iridata.

Pur non festeggiando l’affermazione sul suolo patrio, Verstappen può considerare il risultato odierno accettabile nell’economia della rincorsa al quarto titolo consecutivo. Ancora probabile, ma non certo scontato. Queste le sue dichiarazioni a caldo, rilasciate appena sceso dalla sua vettura al microfono di Liberty Media poco prima di presenziare alla cerimonia del podio.

“Abbiamo cercato di fare del nostro meglio. La partenza è stata buona e abbiamo cercato di andare più forte possibile. Però è stato chiaro come non fossimo veloci a sufficienza per vincere. Dunque sono contento di essere secondo oggi”.

“Se avevo studiato la partenza per provare a scavalcare Norris? Onestamente no, speravo solo di partire bene e ci sono riuscito. Per il resto ho fatto la mia gara e al riguardo non c’è molto da dire. La seconda posizione rispecchia il mio valore odierno”.