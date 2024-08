F1, Lewis Hamilton: “Non vedo l’ora di ricevere l’affetto dei tifosi. La Mercedes sarà competitiva”

Lewis Hamilton si presenta carco e deciso in occasione della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio d’Italia, sedicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Il portacolori del team Mercedes, vuole tornare a spingere la sua W15 lassù dove è stato in grado di portarla a Silverstone e Spa, dopo un weekend olandese non eccezionale.

Il pilota sette volte campione del mondo vivrà un fine settimana decisamente particolare. Dopo aver ricevuto spesso fischi dal pubblico italiano sul tracciato di Monza, infatti, vivrà il suo primo Gran Premio d’Italia da ferrarista “in pectore”, dato che nella stagione 2025 salirà sulla vettura con il Cavallino Rampante, venendo subito accolto dai tifosi della Rossa.

L’inglese non nasconde la sua emozione: “Sicuramente questa volta sarà un po’ diverso, inutile girarci attorno. Dopotutto qui è sempre speciale, sono venuto tante volte, ma Monza è Monza. Inoltre ho visto che c’è un meteo fantastico, i cambiamenti della pista mi sembrano ottimi ma quello che fa la differenza è che c’è sempre una passione incredibile. Lo è in tutta Italia, ma ammetto che è entusiasmante vedere i tifosi tutto il weekend. La passione che percepiamo qui non è eguagliata in molti altri posti nel mondo”.

La gara italiana potrebbe dare maggiori chance rispetto a quella olandese in casa Mercedes? “Siamo andati sei volte a podio di fila ma il bilanciamento è quello che ci è mancato a Zandvoort. Direi che non abbiamo trovato un set-up ottimale e credo che sia un pensiero condiviso da tutti. Viviamo davvero sul filo del rasoio. Basta un dettaglio e rischia di saltare tutto. Ad ogni modo, con il senno di poi sappiamo di avere sbagliato alcune cose. A livello di passo er il terzo in assoluto per cui non malaccio, ma la pessima qualifica ha fatto la differenza. Monza è una pista da basso carico, per cui potremmo andare meglio, penso come a Spa”.