F1, le qualifiche del GP d’Olanda di F1 saranno un terno al lotto. Attesi temporali, ma quando?

Alle ore 15.00 odierne, prenderanno il via le qualifiche del Gran Premio d’Olanda, quindicesimo dei ventiquattro appuntamenti che compongono il Mondiale 2024 di F1. In tutta sincerità, è inutile fare previsioni in merito ai valori in campo. Le uniche a contare sono quelle meteorologiche.

Zandvoort è interessata da una perturbazione in queste ore, dunque vi è incertezza totale relativa alle condizioni in cui verrà stabilita la griglia di partenza. Si attendono temporali, senza però aver modo di conoscere in anticipo quando si abbatteranno sul circuito nederlandese.

Tradotto, le qualifiche si annunciano come un autentico terno al lotto. Bisognerà avere la bravura di capire il modo migliore di muoversi, sfruttando al contempo le circostanze favorevoli che potrebbero presentarsi. Oggi la sorte potrebbe giocare un ruolo determinante nel fare forma allo schieramento del GP di domani.

Potrebbe cominciare a piovere all’improvviso su pista asciutta, cristallizzando i tempi di uno dei tre segmenti. In questa eventualità, sarà obbligatorio essere lesti e mettere a segno un giro il più rapidamente possibile. Viceversa, si potrebbe partire su asfalto bagnato destinato ad asciugarsi progressivamente. Allora sarebbe fondamentale essere gli ultimi a completare la “tornata buona”.

Insomma, prepariamoci all’imponderabile, perché l’acqua potrebbe sparigliare le carte, magari regalandoci un poleman assolutamente imprevedibile, stile Kevin Magnussen a Interlagos nel 2022. Mettiamola così, se vi piace giocare d’azzardo, oggi potete battezzare un “dark horse” e provare a far saltare il banco…