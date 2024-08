F1, Lando Norris: “Zandvoort pista non semplice, è necessario fare qualche progresso”

Un ottimo venerdì per Lando Norris. Il pilota britannico ha collezionato un primo e un quarto posto in occasione delle due sessioni di prove libere del GP d’Olanda, quindicesimo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1 in scena questo fine settimana nel circuito di Zandvoort.

In occasione del primo segmento il nativo di Bristol ha fermato il crono a 1:12.322, per poi segnare il quarto tempo nella FP2, raccogliendo un gap di +0.259. Queste le parole del pilota una volta arrivato in zona mista:

“È andata piuttosto bene. È bello essere di nuovo in macchina – ha detto Russell – Penso che Zandvoort sia difficile come circuito di ritorno perché è veloce: è su e giù, è tortuosa, ha un po’ di tutto. Quindi sì, bello il primo giorno di ritorno in macchina. Ma è necessario fare qualche progresso”.

Il pilota ha poi parlato della concorrenza: “Le Mercedes sono più veloci, e sono molto vicine. Non penso che esista un modo per andare più veloce, dipende solo da diversi fattori. Siamo in buona forma da Miami, ma non abbiamo apportato alcun aggiornamento da quella gara. Questo fine settimana è la prima volta che proviamo a fare qualche progresso in più sulla la macchina“.